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Annesini döven babasını öldüren kıza 16 yıl hapis cezası

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde annesini dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla babasını öldüren genç kız 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
Annesini döven babasını öldüren kıza 16 yıl hapis cezası

Bursa’nın Mustafakemalpaşa ilçesinde annesini dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla babasını öldüren genç kız 16 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde çok pişman olduğunu belirten genç kız, her gün vicdan azabı çektiğini dile getirdi.


2017 yılı Kasım ayında Mustafakemalpaşa ilçesinde meydana gelen olayda, Dilara Künili (21), annesi Gülçin Künili’yi (42) dövdüğü ve ölümle tehdit ettiği iddiasıyla babası Kemal Künili’yi (48) tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından Mustafakemalpaşa Adliyesi’nde mahkemeye çıkarılan anne-kız, verdikleri çelişkili ifadeler sonucu tutuklanarak Yenişehir Kadın Cezaevi’ne konuldu. Yargılanma esnasında anne bir süre sonra tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.



"Bana vurmaya başlayınca korkutmak için silahı ona doğrulttum"


Bursa 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ’kasten yakın akrabayı öldürmek’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis talebiyle Bursa 7’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde anne ve kızın yargılanmasına devam edildi. Dilara Künili, duruşmaya Sesli ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katılırken, annesi ise katılmadı. Daha önceki ifadelerini tekrarlayan genç kız, "Olay günü babam annemi çok dövdü. Ben o gün hastaneye gidecektim. Fakat babam anneme zarar verir diye korktum ve gitmedim. Benden silah istedi. Ben de silahın nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. Daha sonra kendisi gidip silahı aldı. Babam hıncını alamadı ve yerinden kalkarak annemi tekmelemeye başladı. O sırada annem yemek yaptığı için elinde bıçak vardı. Bıçağı annemin elinden alarak ona doğru savurmaya başladı. Ben mâni olmaya çalışınca bana da savurdu ve beni tekmeleyerek yere düşürdü. Ben yere düşünce annemi dövmeye devam etti. Annem astım krizine girdi ve babamın elinden bir şekilde kaçarak kendini bahçeye attı. Babam, anneme, ‘Sizi öldüreceğim, bu kurşunları üzerinize boşaltacağım, gömeceğim ve kimse bulamayacak’ dediği için korktum. Bu sebeple silahı alıp sakladım. Annem dışarı çıkınca, babam bana dönerek, onları ayırmaya kalkıştığım için bana vurmaya başladı. Sonra silahı alıp beni vuracağını söyledi. Koltukta silahı göremeyince bana yöneldi. Silah arkamdaydı. Yeniden bana vurmaya başlayınca, korkutmak için silahı ona doğrulttum. Sonra ne olduğunu anlamadım, silah birden patladı. Babam vurulmuştu, başı kanepedeydi, yere düştü. Silahı yere koydum. Silah yerde iken ateş aldı. Tek amacım onu korkutmaktı. Babamı öldürmek istememiştim" dedi.



"Her gün vicdan azabı çekiyorum"


Son sözünde pişman olduğunu anlatan genç kız, "Böyle olmasını istememiştim. Her gün vicdan azabı çekiyorum. Savcının verdiği mütalaaya diyecek bir şeyim yok" diye konuştu.


Anne ise daha önceki ifadesinde, "24 yıllık evliliğimizde kocam bana ve çocuklarıma şiddet uyguladı. Uyuşturucu ve alkol kullanıyordu. Her şey kızımın anlattığı gibi oldu. Kızım kocamı vurduktan sonra dakikalarca başında ‘Baba ölme ne olur’ diye ağladı” demişti.



16 yıl 8 ay hapis cezası


Savcı mütalaasında, sanık Dilara Künilli’nin ağır tahrik indirimi uygulanarak cezalandırılmasını, anne Gülçin Künilli’nin ise beraatine karar verilmesini talep etti. Mahkeme heyeti, kısa bir aranın ardından Dilara Künili’ye ilk olarak ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi. Ardından haksız tahrik indirimleri uygulayan mahkeme heyeti, genç kıza 16 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Anne ise beraat etti.

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Haber Tarihi: 03 Temmuz 2019 Çarşamba 09:43
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