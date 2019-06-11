0553 313 94 23

Annesini darp eden iki kızı, babası tüfekle vurdu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren baba, evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu.

11 Haziran 2019 Salı 08:48
Annesini darp eden iki kızı, babası tüfekle vurdu

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, iddiaya göre cinnet getiren baba, evde bulunan 2 kızını av tüfeğiyle vurdu. Gözaltına alınan babanın, iki kızının sürekli olarak annelerini darp ettikleri için vurduğu öğrenildi.


Olay, dün saat 19.00 sıralarında Bayraklı Mahallesi 1634. Sokak’ta bulunan bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cinnet getiren baba Mustafa Kemal S.(45), evde bulunan av tüfeği ile kızı olan Sudenaz S. ve Gamze S.’ye ateş açtı. Açılan ateş sonucunda ağır yaralanan iki kardeş sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Baba Mustafa Kemal S. ise polis ekiplerince olay yerinde gözaltına alındı.



Annelerini darp ettikleri için vurmuş


Yat kaptanlığı yaptığı öğrenilen Mustafa Kemal S., emniyette verdiği ilk ifadesinde işinden dolayı bazı günler eve gelemediğini, kendisinin olmadığı bazı geceler dışarı çıkan 13 ve 16 yaşlarındaki iki kızının eve geç saatlerde geldiğini ve bu nedenle anneleri ile tartıştıklarını, çıkan tartışmalarda eşi İlknur S.’nin iki kızı tarafından darp edildiği söyledi. Konuyla ilgili kızları ile defalarca konuşmasına rağmen durumun değişmediğini ifade eden Mustafa Kemal S.’nin olayın olduğu akşam da yine kızlarıyla bu konuda tartıştıklarını ve kızlarının annelerini darp etmeye çalışması üzerine sinirlerine hakim olmadığını, evde bulunan tüfekle iki kızına da ateş ettiğini söylediği öğrenildi.



Adliyeye sevk edilecek


Baba Mustafa Kemal S., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 08:48
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CHP kıyımına adalet yürüyüşü
    1. CHP kıyımına adalet yürüyüşü
    2. Bakan Dönmez İstanbul'da..
    3. Doç. Dr. Taner Çevik: “Teknoloji..
    4. Edirne 'mor turizmde' konuklarını..
    5. Oltadan evlilik teklifi çıktı
    6. Piyasa güne eksi rezervle başladı
    7. Aliağa’da “Kaç Baba Kaç” kahkahaya..
    8. İran New York Times muhabirinin..
    9. Posof Savaşır köyünde heyelan
    10. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    11. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    12. Borsa güneyükselişle başladı
    13. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    14. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    15. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    16. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    17. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    18. İcradan satılık hastane
    19. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    20. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    Çıbanbaşı Koç!
    Çıbanbaşı Koç!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı