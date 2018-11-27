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Annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, psikiyatri servisine sevk edildi

Konya'da annesini bıçaklayarak öldüren zanlının savcılıkça psikiyatri servisine gönderilmesine karar verildi

27 Kasım 2018 Salı 11:34
Annesini bıçaklayarak öldüren zanlı, psikiyatri servisine sevk edildi

KONYA (AA) - Konya'da evlerinde bıçaklanan kadının yaşamını yitirmesiyle ilgili gözaltına alınan oğlu, psikiyatri servisine sevk edildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta annesi Ayşe T'yi evde bıçaklayarak öldürdükten sonra polis ekiplerince yakalanan Ömer T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Ömer T'nin polisteki ifadesinde olayla ilgili hiçbir şey hatırlamadığını söylediği belirtildi.

Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen şüpheli, savcılık talimatıyla Beyhekim Hastanesi Psikiyatri Servisine sevk edildi.

Öte yandan anne Ayşe T'nin vücudunda 40 bıçak darbesi belirlendiği öğrenildi.

Merkez Selçuklu ilçesi Işıklar Mahallesi Duranbey Sokak'ta dün Ömer T. (54) ile annesi Ayşe T. arasında tartışma çıkmıştı. Akli dengesi yerinde olmadığı öne sürülen Ömer T, annesini bıçakla yaraladıktan sonra komşularına olayı haber vermişti.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Ayşe T'nin hayatını kaybettiğini belirlemiş, Ömer T, polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 11:34
  1. bıçaklama
  2. gözlatı
  3. Konya
  4. Selçuklu ilçesi

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