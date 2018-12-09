Annesini bıçakla öldürdüğü iddia edilen zanlı tutuklandı
Antalya'nın Alanya ilçesinde 84 yaşındaki annesini bıçaklayarak öldürdüğü öne sürülen şüpheli tutuklandı.09 Aralık 2018 Pazar 16:01
Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Fatma Nebahat İ'nin Hacet Mahallesi'ndeki evinde bıçaklanmış halde bulunduğu ihbarı üzerine söz konusu adrese gitti.
Yatak odasında bıçaklanmış halde bulunan kadının yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaşlı kadının cesedi, savcının incelemesinin ardından morga kaldırıldı.
Cinayetle ilgili soruşturma kapsamında kadının oğlu Ahmet İ. (63) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Anne ve oğlunun 15 önce taşındıkları evde birlikte yaşadıkları öğrenildi.
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