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Annesinden bıçak tehdidiyle para isteyen sanığa hapis cezası

Kastamonu'da annesinden bıçak zoruyla para isteyen sanık, 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

10 Ocak 2019 Perşembe 16:20
Annesinden bıçak tehdidiyle para isteyen sanığa hapis cezası

KASTAMONU (AA) - Kastamonu'da annesinden bıçak zoruyla para isteyen sanığa, 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, "hakaret, konutta veya eklentilerinde yağma, silahla tehdit" suçlarından tutuksuz yargılanan sanık Ümit Ç. (27) gelmedi.

Cumhuriyet savcısı esasa ilişkin mütalaasında sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti sanığı, silahla tehdit suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Ümit Ç. önceki yıl annesi F.Ç'yi bıçakla tehdit ederek para istemiş, şikayetçi olan anne mahkeme aşamasında şikayetinden vazgeçmişti.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 10 Ocak 2019 Perşembe 16:20
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