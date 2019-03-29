Annesi ölen sıpayı at besliyor

BATMAN (AA) - Batman'ın Gercüş ilçesinde, annesi doğumun ardından ölen sıpa, attan emdiği sütle besleniyor. İlçeye bağlı Seki köyünde Söğüt ailesine ait eşek, doğumdan sonra telef oldu. Annesini kaybeden eşek yavrusu, ailenin attan sağdığı sütle beslendi. İlk günler bu şekilde beslenen sıpa, bir süre sonra attan süt emmeye başladı. Sıpanın sahibi Mehmet Şirin Söğüt, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını belirterek, sıpanın sadece attan süt emdiğini, diğer hayvanlara yaklaşmadığını söyledi.

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