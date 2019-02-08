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Annesi Mısır'daki direnişin sembol ismi kızı "Esma"yı anlattı

Sena El-Biltaci, - "Darbeci askerler bir Esma'yı öldürdüler, ama binlerce Esma oldu. İnanıyorum ki Esma'yı katledenler Esmaların çoğalacağını bilselerdi bunu yapmazlardı"- "Mısır'da şimdiye kadar 5 bin civarında şehidimiz var. Hapishanelerde 65 bin kişi esir durumda. Onların içerisinde eşim ve oğlum da var"- "Sizde özgürlüğünüz için birlik içinde bu darbe girişimine karşı dik durdunuz. Bu birliğinizi bozmayın. Saflarınızın arasına kimsenin girmesine izin vermeyin"

08 Şubat 2019 Cuma 03:08
Annesi Mısır'daki direnişin sembol ismi kızı "Esma"yı anlattı

KÜTAHYA (AA) - Mısır'daki Rabiatü'l Adeviyye Meydanı'ndaki kanlı baskında darbeci askerlerce şehit edilen, direnişin sembol ismi olan 17 yaşındaki Esma'nın annesi Sena El-Biltaci, "Darbeci askerler bir Esma'yı öldürdüler, ama binlerce Esma oldu. İnanıyorum ki Esma'yı katledenler Esmaların çoğalacağını bilselerdi bunu yapmazlardı." dedi.

El-Bitaci, Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde Hayırlı Hizmetler Vakfı (HHV) ve İlim Yayma Cemiyeti şubelerince düzenlenen "Şehadet Gecesi" programında yaptığı konuşmada, şehit edilen kızı Esma'yı anlattı.

Kızının şehadetinin ardından dünyanın her yerinde kızının isminin yaşatıldığını belirten El-Biltaci, "Esma 17 yaşındayken şehadete ulaştı. Onun şehit olarak Allah'a ulaşması bizim üzüntümüzü hafifletiyor. Darbeci askerler bir Esma'yı öldürdüler, ama binlerce Esma oldu. İnanıyorum ki Esma'yı katledenler Esmaların çoğalacağını bilselerdi bunu yapmazlardı." diye konuştu.

El- Biltaci, darbeden sonra Mısır'da çok büyük sıkıntılar yaşandığını ve bu sıkıntıların halen sürdüğünü dile getirdi.

- "Mısır'da 5 bin kişi şehit oldu, 65 bin kişi hapishanelerde esir"

Mısır'da binlerce Müslümanın şehit edildiğini aktaran El-Biltaci, şöyle konuştu:

"Mısır'da şimdiye kadar 5 bin civarında şehidimiz var. Hapishanelerde 65 bin kişi esir durumda. Onların içerisinde eşim ve oğlum da var. Benim eşim üniversitede bir öğretim görevlisiydi. Aynı zamanda bir parlamenterdi. Darbeye karşı çıkmamız bizim hapse atılmamız için bir nedendi. Eşimin şu ana kadar idam harici aldığı hüküm 300 yılı geçti. İdam hükmünün nedeni ise Gazze'deki zulmün bitirilmesi için Mavi Marmara gemisiyle Türkiye'den Filistin'e gitmiş olmasıydı."

- "Bu birliğinizi bozmayın"

Türkiye'nin geçmişten bugüne kadar birçok askeri darbeyle karşı karşıya kaldığını hatırlatan El-Biltaci, ancak Türk milletinin en son yaşanan 15 Temmuz'daki darbe girişimine karşı dik durduğuna işaret etti.

Allah'ın Tük halkını darbecilere karşı koruduğunu belirten El-Biltaci, "Çok şükür Allah sizi darbeci askerlerden korudu. Çünkü tüm Müslümanlar sizin için dualar ediyordu. Sizde özgürlüğünüz için birlik içinde bu darbe girişimine karşı dik durdunuz. Bu birliğinizi bozmayın. Saflarınızın arasına kimsenin girmesine izin vermeyin. Mısır'daki darbenin başarılı olmasının nedeni, saflarımızın arasına fitne sokulmasından ve saflarımızın bölünmesinden dolayıdır. Halkımızı ikiye bölerek bir taraf Sisi tarafında geçti, bizim olduğumuz taraf da yasal yollarla seçilen hükümetin yanında oldu." ifadelerini kullandı.

El-Biltaci, darbeyle gelen askerlerin devletin her şeyini yok ettiğini, vatan topraklarını kendi mallarıymış gibi sattıklarını aktardı.

- "Mısır bir gün özgür bir ülke olacak"

Mısır'ın gelecekte özgür bir ülke olacağına inandığını vurgulayan El-Biltaci sözlerini şöyle tamamladı:

"Allah inşallah adil düzenini yer yüzüne getirecektir. Bizim ülkemiz de askerlerden kurtularak özgür ülke olacaktır. O zaman bizde sizleri ülkemizde misafir edeceğiz. Özgür Mısır halkı Türkiye'yi çok seviyor ve sizlere çok minnettarız."

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Haber Tarihi: 08 Şubat 2019 Cuma 03:08
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