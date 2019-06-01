0553 313 94 23

Annesi konuştu: Yanan ambulansta can veren bebek hakkında korkunç ihmal!

Silivri'de seyir halindeki ambulansta oksijen tüpünün patlaması sonucu yanarak ölen 6 aylık Rojin bebeğin ardından kahreden gerçekler ortaya çıktı.

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:59
Annesi konuştu: Yanan ambulansta can veren bebek hakkında korkunç ihmal!

Oksijen tüpünün patladığı ambulansta hayatını kaybeden Rojin bebeğin ölümünden sonra ortaya çıkan acı gerçek yürek burktu.

15 yıl sonra doğan bebekleri ambulans yangınına kurban gitti

Ambulansta çıkan yangında hayatını kaybeden Rojin bebek henüz 3 ay önce prematüre olarak dünyaya gelmişti. Yıllarca çocuk hasreti çeken anne babası Singer çifti ise onu tam 15 yıl beklemişti. Ama çiftin yıllar sonra 'bitti' dedikleri çocuk hasreti yerini kahreden bir acıya bıraktı.

Edirne'de yaşayan Necmiye-Çetin Singer çiftinin 6 aylıkken dünyaya gelen bebekleri Rojin, tedavi için gittiği hastane yolunda hayatını kaybetti.

Hastane yolunda can verdi

Akıllara durgunluk veren olay, geçtiğimiz günlerde Silivri Çerkezköy istikametinde yaşandı. Prematüre doğduğu i̇çi̇n 3 aydır İstanbul'daki Kanuni̇ Sultan Süleyman Eği̇ti̇m ve Araştırma Hastanesi̇'ne getirilen Si̇nger çi̇fti̇ni̇n 3 aylık bebeği̇ Roji̇n, ambulansta kuvözün i̇çi̇ndeydi̇. Roji̇n bebeği̇ tedavisinin ardından Edirne'ye götürmek i̇çi̇n yola çıkan aynı ambulans,, Çerkezköy Kınalı mevkiinde oksijen tüpünün patlaması sonucu bi̇r anda alev almaya başladı. Kısa sürede aracı saran yangından, anne Necmi̇ye Si̇nger i̇le üç sağlık çalışanı kurtuldu ama talihsiz bebek yanarak can verdi̇.

Anneden korkunç iddia: Ambulans şoförü sigara içti

Gözleri önünde bebeğinin yanarak öldüğü anlara şahit olan acılı anne Necmiye Singer bebeğinin ölümüyle ilgili ihmal iddiasında bulundu. Anne Necmiye Sİnger'in iddialarına göre, ambulans şoförünün oksijen tüpü bulunmasına rağmen şoför koltuğunda sigara içti ve talihsiz bebek Edirne dönüşünde personel 20 dakika yemek molası verdiği için ambulansta dakikalarca bekletildi.

'Bebeğin yanındaki hemşire onu almadan kendini dışarı attı'

Yıllarca kurduğu çocuk hayali yarıda kalan anne Necmiye Singer'in şimdi tek isteği gözlerinin önünde can veren bebeğinin sorumlularının cezalandırılması: "Cezalarını çeksinler çocuğumun nasıl izlemişler yandığını nasıl hiç aklım almıyor. 15 yıl biz bebeğimizi bekledik 15 yıl gece gündüz hastanedeydim. Bıraktılar çocuğumu cayır cayır yandı, hiç aklım bunu almıyor. Bir müdahale etseydin , onu kuvözden alsaydın, dumandan etkilendi. Bebeğim kuvözdeydi, kuvözün yanında da hemşire vardı. Alevler çıkınca onu da alıp aşağı atlayabilirdi. Önce kendilerini dışarıya attılar, ben ön tarafta oturuyordum. Israr etmeme rağmen bebeğimin yanında oturamadım. Yemek molası verildi bebeğim ambulanstayken, şoför sigara içti, aradaki camda boşluk olmasına rağmen. Yanarak öldü yavrum, bir şey gömmedik ki sadece kaburgalarını gömdük. Dilerim Allah'ımdan onlar benim içim yandı onlar da cayır cayır yansınlar. Oksijen tüpünü üreten firma için de şikayetçi olacağız"

Kaynak: Habertürk

 

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 18:59
  1. İstanbul
  2. Edirne
  3. bebek
  4. ölüm
  5. Silivri
  6. ambulans yangın
  7. son dakika
  8. son dakika Gündem Haberleri
  9. Rojin bebek
  10. ambulansta yanarak can veren bebek

YORUM YAZ

  • Ali Ali 15 dk önce
    Allah sabır versin çok acı İhmali olanlar cezasını çeksin!

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Dicle Nehri’nde balık tutan genç akıntıya kapıldı
  1. Dicle Nehri’nde balık tutan genç..
  2. Sınav sonrası kitapçıklar yerlerde
  3. Malatya’da kaza: 1 yaralı
  4. Tosya D-100 karayolunda trafik..
  5. İzmit Belediyesi’nden 7 bin helva
  6. Jandarma, ’kıyı’ ile arama yaptı
  7. Gebze’de Haziran Meclisi yapıldı
  8. Hollanda'da "Açık Çatı Günleri"..
  9. Vali Günaydın Bayram Öncesi Uygulama..
  10. Kahramanmaraş'ta komşusunun vurduğu..
  11. Doğu Ekspresi yolcularına karanfilli,..
  12. Arazisine su kaçırdığını iddia ettiği..
  13. 2019 Türkiye Tırmanma Şampiyonası
  14. Beşiktaş'tan Medipol Başakşehir'e..
  15. Diagne tepki çekti: Canlı yayında..
  16. Türkiye-Özbekistan maçına doğru
  17. Elbistan Devlet Hastanesi, obezite..
  18. FETÖ'den aranırken yol kontrolünde..
  19. Annesi konuştu: Yanan ambulansta can..
  20. Çanakkale'de yıldırım düşen ormanlık..
  21. Komadaki Suudi Prens'ten 14 yıl sonra..
  22. Komşusunu darbettiği ileri sürülen..
  23. Erzincan'da trafik kazası: 1 ölü, 2..
  24. Siirt'te aranan FETÖ/PDY üyesi..
  25. Ranzadan düşerek ölen şahıs..
  26. Suriye'de mayısta 416 sivil öldürüldü
  27. ABD'de Virginia saldırganının kimliği..
  28. Bayram öncesi engellilerin tekerlekli..
  29. Kaş bayrama hazır
  30. Oxford’taki çocuklardan "Gönlümüz Bir..
Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
Bu tehdidi beklemiyorlardı! İran'ın hamlesi düşmanı şaşırttı
Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
Ünlü restoranda 19 yaşındaki kadın garsondan müşterilere tuzak!
Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

Günün Karikatürü

1 Haziran 2019
Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti