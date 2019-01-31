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Annesi ağlama sesine geldi... Ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Trabzon'da oyun oynarken ayağı duvar ile kalorifer borusunun arasına sıkışan 5 yaşındaki Alperen Taşçı'yı, annesinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kurtardı.

31 Ocak 2019 Perşembe 13:32
Annesi ağlama sesine geldi... Ayağı sıkışan çocuğu itfaiye kurtardı

Trabzon'un Akçaabat ilçesinde oturdukları evlerinde ayağı kalorifer borusu ile duvar arasında sıkışan miniğin imdadına itfaiyeci abileri yetişti.

Trabzon Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri, ilginç bir kurtarma operasyonuna imza attı. Akçaabat ilçesi Dürbinar Mahallesi'nde bir apartman dairesinde oturan Taşçı ailesinin 5 yaşındaki oğulları Alperen Taşçı bu sabah evde oyun oynarken sol ayağını duvar ile kalorifer borusunun arasına soktu.

Anne ağlama sesine geldi

Ancak paniğe kapılarak ayağını bulunduğu yerden çıkartamayan minik Alperen'in ağlaması üzerine annesi durumdan haberdar olarak İtfaiye ekiplerine haber verdi. Hemen söz konusu adrese giden Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü Akçaabat Grup ekipleri minik Alperen'i sakinleştirerek çalışmaya başladı.

İtfaiye kurtardı, özçekim yaptı

Minik çocuğa zarar gelmemesi için kafasını battaniye ile örten ekipler, ardından yaptıkları çalışma ile Alperen'in ayağını bulunduğu yerden çıkardı. Ekipler, daha sonra minik Alperen ile şakalaşarak özçekim yaptı.

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Haber Tarihi: 31 Ocak 2019 Perşembe 13:32
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