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Annesi 5. kattan attı... Muz ağacı kurtuluşuna vesile oldu!

Tayland'da anne, yeni doğan bebeğini 5. kattaki evinin balkonundan attı. Bahçedeki muz ağacına denk gelen bebek, ağacın yaprakları sayesinde hayata tutundu. Muz ağacının yaprakları, küçük bebeğin düşüşünü yavaşlattı.

04 Ekim 2018 Perşembe 08:56
Annesi 5. kattan attı... Muz ağacı kurtuluşuna vesile oldu!

Tayland'ın Samut Parkan kentinde genç anne, yeni doğan bebeğini 5. kattaki evinin balkonundan attı. Bahçedeki muz ağacına denk gelen bebek, ağacın yaprakları sayesinde hayata tutundu. Muz ağacının yaprakları, küçük bebeğin düşüşünü yavaşlattı.

Göbek bağı hala yapışık

Ağlama sesini duyan apartman sakinleri, sesin geldiği yere gittiklerinde balkondan atılan bebeği gördüler. Bahçenin etrafını çeviren tellerin üstünden atlayıp ağlama sesine giden apartman sakinleri, muz ağacının altındaki ve göbek bağı hala yapışık olan bebekle karşılaştılar. Etrafı kırık muz ağacı dallarıyla çevrelenen bebeğin, düşüşünü ağacın yavaşlattığı belirtildi. Olay yerine gelen polis ve sağık ekipler, yeni doğan bebeğin sağlık durumunun iyi olduğunu, sadece bir kaç çizik ve sinek ısırığının olduğunu belirtti.

"Başta çok önemsememiştim"

Apartmanın sakini Hang Konhaan gerçekleştirdiği açıklamada, "İlk ağlama seslerini duyduğumda saat 10.30 civarıydı. Fakat başta duyduğum ağlama seslerini çok önemsememiştim ancak daha sonra bir başka komşum ile konuşunca ağlama sesinin geldiği yeri kontrol etmeye gittik." ifadelerini kullandı.

Olayla ilgilenen polislerden albay Amnat Charoen, "Vücudu plasenta ile kaplı bebek muz ağaçlarının dibinde duruyordu. Vücudunun üzeri sinekler ve karıncalar ile kaplıydı. Vücudunda oluşan kızarıklıktan yüksek bir yerden düştüğü anlaşılıyordu" dedi.

"Bütün olasılıkları değerlendiriyoruz" 

Charoen, yeni doğan bebeğin hastanede durumunun iyi olduğunu belirtti. Araştırmalarını sürdüren Charoen, "Annenin kimliğini tespit için bütün olasılıkları değerlendiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Haber Tarihi: 04 Ekim 2018 Perşembe 08:56
  1. muz ağacı
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