Annemin ağacı kampanyası başvurusu nasıl yapılır? Anneler gününe özel ücretsiz annemin ağacı OGM başvurusu yap

Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğü (OGM) Annemin ağacı kampanyası, Türkiye geneli ağaçlandırma faaliyeti kapsamında Anneler Gününü de içerisine alarak güzel bir etkinliğe sahne oldu. Annesinin isim ve soy ismini yazarak Anneminagaci.com internet sitesi üzerinden belge üreten kişiler, bu belgelerini sosyal medya üzerinden de paylaşabilecek.

https://www.anneminagaci.com/ adresine giriş yapmanız gerekiyor. Siteye girince karşısına çıkan ekranda yer alan boşlukları doldurmalısınız. 'Annenizin adı soyadı', 'Sizin adınız soyadınız ve 'Eposta adresiniz. Ardından 'Fidan sahiplen' butonuna tıklayacaksınız. Çıkan belgeyi indirebilir, sosyal medya hesaplarınızdan paylaşabilirsiniz.

Annemin ağacı OGM kampanyasına başvuru nasıl yapılır?

Öncelikle Tarım ve Orman Bakanlığı OGM tarafından oluşturulan Annemin Ağacı isimli internet sitesine giriş yapınız.

-Siteye girdikten sonra ekranda karşınıza çıkan 'Annenizin Adı Soyadı', 'Sizin Adınız Soyadınız', 'E-Posta Adresiniz' alanlarındaki boşlukları doldurunuz.

-Bu alanları doldurduktan sonra 'Fidan Sahiplen' butonuna basınız.

-Artık belgeniz hazır. İsterseniz indir butonuna basarak cihazınıza indirebilir ve sosyal medya üzerinden paylaşabilirsiniz.

-Belgeyi indirmek için indir butonuna basmanız yeterli olacaktır. Ayrıca #anneminağacı etiketiyle yapacağınız sosyalmedya paylaşımlarıyla 20 adetorman lezzetleri sandığından biri sizin olabilir.

Annemin ağacı OGM kampanyası için tıklayın