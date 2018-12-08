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Anneliği ötelemek aile kurumunu bitirir

Aile Bakanlığı’nın son 10 yılda yuvaların yıkıma sürüklenmesiyle ilgilenmeyip kadın istihdamına odaklanması büyük tepki topluyor. Uzmanlar, Anneliği ötelemek aileyi bitirir. Aile Bakanlığı asli vazifesini yerine getirmek için projeler üretmelidir“ uyarısında bulundu.

08 Aralık 2018 Cumartesi 11:30
Anneliği ötelemek aile kurumunu bitirir

Kadim değerlerimizi bir kenara iterek Haçlı Batı’nın kriterleri çerçevesinde politikalar üreten Aile Bakanlığı’nın son 10 yılda yuvaların yıkıma sürüklenmesiyle ilgilenmeyip kadın istihdamına odaklanması büyük tepki topluyor. Konuya ilişkin Akit’e konuşan Sıcak Yuva Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Cahit Polat, Akit’in haberlerinin doğru ve haklı gerekçelere dayandığını ifade etti. “Önce aileyi, çocuğu öncelemeliyiz. Bu konular tüm politikaların üzerinde tutulmalıdır” diyen Ali Cahit Polat, “Aile Bakanlığı ekonomik olarak kadınlara katkı sağlayacaksa ev hanımlarının emeklerini gözetmelidir. Ev hanımlarının sigortalanması, doğurduğu ve yetiştirdiği çocuk başına ekonomik kazanımlara kavuşturulması sağlanabilir. Kadının evde yapmış olduğu üretim gündeme getirilmiyor” diye konuştu.

Çocuklar anne şefkatinden uzak büyüyor

Aile Bakanlığı’nın uygulamalarına tepki gösteren Polat, “Kadın istihdamı, pozitif ayrımcılık kapsamında teşvik ediliyor. Bu tür çalışmalarda toplumun takdirini kazanmak için cazip meslekleri ön plana koyuyorlar. Halbuki kadınların çalıştırılmasına teşvik edilmesi, görünürde kadının lehine olsa bile aleyhindedir. Topluma faydalı üstün mesleklerin kadınlar tarafından da yapılmasına kimsenin itirazı yok. Ancak kadınların sadece çalışmaya yönlendirilmesi ve bu durumda aile içerisinde doğabilecek mahsurlar gündeme gelmiyor. Çocuğun bakımı, eğitimi, sağlığı ikinci plana atılıyor. Üst düzey gelirli ailelerde çocuklar, az eğitimli kadınlara bırakılıyor. Çocuklarını kreşlere gönderiyorlar. Bir çocuğun en önemli yaş dilimi olan 0-5 yaş grubu içerisindeki çocuklar anne şefkatinden mahrum kalıyor, eğitimi ve bakımdan uzak kalıyor” dedi.

Böyle giderse yuva biter

Akit’e konuşan Aile Danışmanı ve Yazar Asiye TürkanBu gidişe acilen dur denilmeli. Aksi takdirde yuva kavramı bitecek. Böylece aile kavramı ortadan kaldırılmakta, nikahsız beraberlikler meşrulaştırılmakta, ‘cinsiyet ayrımı yapmayacağız’ diye Lut (a.s)’ın kavminin helakına sebep olan nahoş durumun hoş görülmesi istenmektedir. Son dönemdeki gidişat ile iffet kavramı unutulmakta, dini hassasiyetimizle oynanmaktadır. 'Ayrıca kimlerden ve neden bu kanunları alıp hayatımıza dahil ediyoruz? Olayların bu kadar gerilmesine sebep olabilecek hataları nasıl yapabiliyoruz?' sorularını gündeme taşıyarak yanlış uygulamaların bir an önce terk edilmesi gerekiyor” diye konuştu.

Haber Tarihi: 08 Aralık 2018 Cumartesi 11:30
  1. Haçlı Batı
  2. Aile Bakanlığı
  3. Akit
  4. Sıcak Yuva Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Av. Ali Cahit Polat
  5. Aile Danışmanı ve Yazar Asiye Türkan

YORUM YAZ

  • NurullahNurullah28 dk önce
    Acaba akp gercekten aileyimi savuyor yoksa gayri mesru hayatimi lutfen yonetenler bu soruya cevap versinler.bunun vebali ahirette cok agir olur .
  • ahmetahmet37 dk önce
    dünyanın en tehlikeli örgütü hürriyet-i nisvan komitesidir.
  • bünyaminbünyamin39 dk önce
    Zaten sözde 'AİLE' Bakanlığı aileyi,(Dolayısı ile) tüm değerlerimizi bitirmek üzere kurdurulmuş çok sinsi bir bakanlıktır.(Kadın hakları,kadına şiddet gibi) argümanlar üzerinden (Yani KADIN üzerinden) gidilmelidir.Bu bakanlığın 'Bakanı' da BAŞÖRTÜLÜ olması gerekir.Birbaşka 'FETÖ' versiyonu!....
  • Ahmet Ahmet 40 dk önce
    Ecdadımız evde genç kız varsa pencereye kırmızı çiçek koyar İş edeb sizlik yapılmasın diye şimdi gerek yok evde kimse kalmadı.Kadınları sürekli çalışmaya teşvik etmekle neyi amaçlıyorsunuz yazık.
  • AlpAlp58 dk önce
    Yaz kardeşim yaz. Akit ten Allah razı olsun. Hakkı ortaya koyduğu için. Hakiki değerlerden uzaklaşıldığında para da para etmez.Sonuç felaket olur.
  • Bir düşünenBir düşünen1 sa önce
    Kadin ve aile konusunda son yıllarda yapılan tahribatlar değil Cumhuriyet tüm zamanların ötesindedir.Toplumun temel dinamiği olan aile ve kadının asıl vazifelerinden uzaklaştıracak hamleler geleceği bitirecek olup geri dönüşü olmayan cokuşlere götürecektir. Batı dünyasının düştüğü bu hatayı düzeltmek yerine kraldan fazla kralcı kesilmek için onları taklid etmek dalalet değil olsa olsa ihanet olur. Allah akıl fikir versin
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