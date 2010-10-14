Anneleriyle aralarına ‘vize ihlâli’ girdi

Türkiye’ye gelerek 1976 yılında Türk vatandaşlığına geçen Kırgız asıllı Ali Osman Karaibrahimoğlu, yaptığı açıklamada, 1999 yılında akrabası olan Munura ile Hopa’ya bağlı Kemalpaşa beldesinde evlendiklerini söyledi. Belgelerinin eksik olmasından dolayı resmi nikah yapıp eşini Türk vatandaşlığına geçiremediğini, dolayısıyla evlilik cüzdanı da çıkaramadıklarını belirten Karaibrahimoğlu, “Evliliğimizde bir ayı geride bırakmıştık ki; eşimin vizesi doldu ve vizesini yenilemediği için cezalı duruma düştü” dedi. Bu arada, şimdi 11 yaşında olan Gülsenem, 10 yaşındaki Kader ve 9 yaşındaki Songül adlı üç kızının dünyaya geldiğini anlatan Karaibrahimoğlu, “Evlilik cüzdanımız olmadığı için çocuklarımı geçen yıla kadar nüfusa kaydettiremedim. Eğitimlerine de kayıtdışı olarak başladılar. Bu nedenle çok mağdur olduk. Durumumuzdan haberdar olan Kaymakamlık ve Artvin Valiliği’nin talimatı sonucu, İlçe Nüfus Müdürlüğü noter tespitiyle çocuklarımı kayıt altına aldı ve onlara kimlik çıkarttılar” diye konuştu. Bürokratik nedenlerle Rusya’da da resmi nikah kıyamadıklarını söyleyen Karaibrahimoğlu, “Çocuklarım 2 yıldır annelerini görmüyor, onu çok özlediler. Rüyalarında annelerini sayıklıyorlar” diyerek sorunlarına çözüm bulunması için destek istedi.