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Annelerini öldüren kız kardeşlerin yargılanması

İzmir'de annelerini öldürdükleri gerekçesiyle 10 ile 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptırılan kız kardeşler, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden hakim karşısına çıkarıldı

07 Şubat 2019 Perşembe 16:05
Annelerini öldüren kız kardeşlerin yargılanması

İZMİR (AA) - İzmir'de annelerini öldürdükleri gerekçesiyle hapis cezalarına çarptırılan kız kardeşlerin, Yargıtayın bozma ilamının ardından yeniden yargılanmasına başlandı.

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuksuz sanıklar Ş.P. ve B.P, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı Pınar Melli ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme Başkanı, sanıklara "haksız tahrik" indirimleri uygulanmadığı gerekçesiyle Yargıtay tarafından verilen bozma kararını okudu.

Sanıklar, Yargıtayın bozma ilamına uyulmasını talep ettiklerini belirtti, iddia makamı da bozma ilamına uyulmasına karar verilmesi yönünde mütalaa sundu.

Mahkeme heyeti, maktulün Aydın'da bulunan anne ve babasına Yargıtay ilamına uyulup uyulmaması hususundaki görüşlerinin sorulması ve cevabın beklenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

- Olay ve davanın geçmişi

Aliağa ilçesinde 13 Eylül 2013'te Gülseren S. (39), evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulunmuş, gözaltına alınan kızları Ş.P. (19) ve B.P. (17), ayaklarında annelerine ait kan izlerine rastlanınca suçlarını itiraf etmiş, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Aliağa Cumhuriyet Başsavcılığı, kardeşler hakkında "üst, alt soya yönelik nitelikli adam öldürmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle iddianame hazırlamış, abla Ş.P. hakkında Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinde, B.P. hakkında ise İzmir Çocuk Mahkemesinde dava açılmıştı.

Aynı dava kapsamında tutuklu bulunan kız kardeşlerden yaşı küçük olan B.P'nin İzmir Çocuk Mahkemesinde görülmesi beklenen davası, bu mahkemenin talebi üzerine Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki davayla birleştirilmişti. Mahkeme, Ş.P'nin 20 yıl, B.P'nin ise 10 yıl hapis cezalarına çarptırıldıklarını açıklamıştı.

Sanık avukatlarının temyize gitmesinin ardından Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, kız kardeşlere verilen cezayı fazla bularak kararın bozulması talebiyle dosyayı Yargıtay 1.Ceza Dairesine göndermişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi de öldürülen kişinin kadın ve anne olmasından dolayı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görüşünün alınmasını talep etmişti. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı avukatları da sanıklara "haksız tahrik" ve "iyi hal indirimlerinin" fazla uygulandığı ve az ceza verildiği yönünde görüş bildirmişti.

Tekrar görülen duruşmada mahkeme heyeti, sanıkların aynı cezaya çarptırılmasına karar vermişti. Sanık avukatlarının "haksız tahrik" indirimi yapılmadığına ilişkin itirazları üzerine dosya tekrar Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmişti.

Yargıtay da kararı bozarak kız kardeşlerin yeniden yargılanmasına karar vermişti. Bozma kararının ardından kız kardeşler tahliye edilmişti.

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Haber Tarihi: 07 Şubat 2019 Perşembe 16:05
  1. Aliağa
  2. anne
  3. cinayet
  4. YARGITAY

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