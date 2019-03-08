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Annelerin "Kadınlar Günü"ndeki kayak keyfi

Erzurum'da, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kayak kurslarına katılan öğrencilerin anneleri ve yakınları, Palandöken'de kayak öğrenerek eğlenceli anlar yaşadı

08 Mart 2019 Cuma 14:19
Annelerin "Kadınlar Günü"ndeki kayak keyfi

ERZURUM (AA) - Erzurum'da, "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" nedeniyle kayak kurslarına katılan öğrencilerin anneleri ve yakınları, Palandöken'de kayak öğrenerek gönüllerince eğlendi.

Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kurum tarafından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" dolayısıyla bir farkındalık oluşturmak amacıyla Palandöken Kayak Merkezi'nde etkinlik düzenlendi.

Etkinlik çerçevesinde İl Müdürlüğünün kayak kurslarına katılan öğrencilerin anneleri ve yakınları da Palandöken'e davet edilerek kayakla tanıştırıldı.

Bugüne kadar sadece çocuklarını kayak yaparken izleyebilen anneler ve yakınları, antrenörlerden kayak eğitimi aldı ve daha sonra kayak yaparak eğlenceli anlar yaşadı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gençlik ve Spor İl Müdürü Fuat Taşkesenligil, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde her yıl çeşitli etkinlikler yaptıklarını aktararak "Bu yıl da antrenörlerimizin anlamlı bir uygulaması oldu. Kayak kurslarımıza katılan öğrencilerin anneleri ve kadın velilerine yönelik kayak etkinliğimize gösterilen ilgi bizleri mutlu etti." ifadelerini kullandı.

Dünya Kadınlar Günü'nde kayak öğrenen kadınlar da etkinliği düzenleyenlere teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:19
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