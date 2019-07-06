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Anneler, sapkın projenin kıskacında

Aile yapısını dinamitleyen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ zırvası, MEB’in iptal kararına rağmen tam gaz ilerliyor.

06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:26
Anneler, sapkın projenin kıskacında

 Muhammed Uzun  İstanbul 

Kadını kadınlıktan, erkeği de erkeklikten çıkararak fıtrata müdahale etmenin yollarını arayan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ zırvası, MEB’in iptal kararına rağmen tam gaz ilerliyor. Türk gençliğini cinsiyet bunalımına sokup ‘eşcinsel’ sapkınlık batağına sürüklemeyi amaçlayan ‘Toplum Cinsiyet Eşitliği’ zırvası, öğrencilerin ardından velilere de sıçradı. İlim dünyasının maneviyat büyüklerine ev sahipliği yapan Aksaray’da Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu’na davet edilen ebeveynlere, sapkın projenin propagandasının yapıldığı öğrenildi. Başörtülü kadınların en ön sıralara oturtulduğu programda, Müslüman bireylere ‘cinsiyet eşitliği’ adı altında ‘eşcinsel sapkınlığı’ normal gösteren anlatım yapıldı. MEB’in iptal kararına rağmen 11 Mayıs’ta gerçekleşen seminerin Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu’nun Rehber Öğretmeni Kadir Arslan tarafından verildiği belirtildi.

Yeni Akit Gazetesi

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Haber Tarihi: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 12:26
  1. Aksaray
  2. İstanbul
  3. Toplumsal Cinsiyet Eşitliği
  4. MEB
  5. cinsiyet bunalımı
  6. eşcinsel
  7. İlim dünyası
  8. Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu
  9. Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu’nun Rehber Öğretmeni Kadir Arslan

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