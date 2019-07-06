Anneler, sapkın projenin kıskacında Aile yapısını dinamitleyen ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ zırvası, MEB’in iptal kararına rağmen tam gaz ilerliyor.

Muhammed Uzun İstanbul Kadını kadınlıktan, erkeği de erkeklikten çıkararak fıtrata müdahale etmenin yollarını arayan ‘Toplumsal Cinsiyet Eşitliği’ zırvası, MEB’in iptal kararına rağmen tam gaz ilerliyor. Türk gençliğini cinsiyet bunalımına sokup ‘eşcinsel’ sapkınlık batağına sürüklemeyi amaçlayan ‘Toplum Cinsiyet Eşitliği’ zırvası, öğrencilerin ardından velilere de sıçradı. İlim dünyasının maneviyat büyüklerine ev sahipliği yapan Aksaray’da Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu’na davet edilen ebeveynlere, sapkın projenin propagandasının yapıldığı öğrenildi. Başörtülü kadınların en ön sıralara oturtulduğu programda, Müslüman bireylere ‘cinsiyet eşitliği’ adı altında ‘eşcinsel sapkınlığı’ normal gösteren anlatım yapıldı. MEB’in iptal kararına rağmen 11 Mayıs’ta gerçekleşen seminerin Sultanhanı Yunus Emre Ortaokulu’nun Rehber Öğretmeni Kadir Arslan tarafından verildiği belirtildi.

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