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Anneler hem üretti hem öğretti

Zübeyde Hanım Anaokulunun, Okul Aile Birliğiyle yürüttüğü "Anneyim Üretiyorum Çocuğuma Öğretiyorum" isimli projenin açılışı gerçekleştirildi.

07 Mart 2019 Perşembe 18:08
Anneler hem üretti hem öğretti

Zübeyde Hanım Anaokulunun, Okul Aile Birliğiyle yürüttüğü "Anneyim Üretiyorum Çocuğuma Öğretiyorum" isimli projenin açılışı gerçekleştirildi.


“Üreten Anne, Sosyal Çocuk, Güçlü Gelecek” sloganıyla gerçekleştirilen projede 30 öğrencinin velileriyle birlikte yaptıkları ürünler sergilendi. Okulun çok amaçlı salonunda açılan sergiye İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz,çeşitli okul müdürleri ve veliler katıldı. Ahmet Alagöz açılışını yaptığı sergiyi gezerek ürünler hakkında bilgi aldı.


Sergide dekoratif kutu, halı dokuma, takı-tasarım, pet şişeden tasarımlar, fotoğraf çekimi, kokulu taş yapımı, çiçek dikim ve tasarımı, yöresel yemekler, örgü, çoraptan bebek ve kukla, ebru, perde tokası, mozaik, sabun, dekorasyon ürünleri, boyama ve süsleme eserler yer aldı.


Okul Müdürü Elif Doğan Kutlu, serginin iki gün açık olacağını belirterek, “Biz bu projemizle kuşaklar arası bilgi, beceri ve tecrübelerin aktarılması yoluyla kültürel ve sanatsal değerlerin, özellikle annelerin el emeği, uğraş ve meziyetlerini çocuklarımıza aktarmak, çocuklarda el becerisi ve öz güvenin gelişmesine katkı sağlamayı amaçlıyoruz. Böylece geleceğe umutla bakan, özgüveni yüksek, sadece tüketen değil üreten, sosyal ve güçlü çocuklar yetiştirmemiz mümkün olacaktır” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 18:08
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  3. doğa

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