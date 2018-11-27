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Anneler görme engelli çocukları için kitap seslendirdi

"Annem Benim İçin Okuyor" projesi kapsamında ses kayıt stüdyosuna giren anneler, görme engelli çocukları için kitap okudu

27 Kasım 2018 Salı 15:51
Anneler görme engelli çocukları için kitap seslendirdi

İSTANBUL (AA) - Bağcılar Belediyesi'nce başlatılan "Annem Benim İçin Okuyor" projesiyle anneler, görme engelli çocukları için kitap seslendirdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, görme engelli çocukların eşit olarak toplumsal hayata katılabilmeleri amacıyla başlatılan proje kapsamında, görme engelli çocukların anneleri Feyzullah Kıyıklık Engelliler Sarayı'ndaki ses kayıt stüdyosuna girdi.

Mikrofon başına geçen anneler, çocuklarının sevdiği türde şiir, roman, hikaye ve akademik metin seslendirdi.

Projeye katılan Saime Çiloğlu, 13 yaşında doğuştan görme engelli oğlu Kerem için ve görme engelli çocuklar için kitap okumak amacıyla bir araya geldiklerini belirtti.

Başta anneler olmak üzere herkesi görme engelli çocuklar için kitap seslendirmeye davet eden Çiloğlu, "Kitap dinleyerek de kitap okuma alışkanlığı ediniyorlar. Kerem, sesli kitap okumayı çok seviyor. Sesli kitap, hepimizin hayatını kolaylaştırıyor. O kitap dinlerken, biz de gündelik işlerimizi yapabiliyoruz. Çok güzel bir proje." ifadelerini kullandı.

8 yaşındaki görme engelli Yağmur'un annesi Funda Karabulut ise kitap okuyarak farkındalık oluşturmak istediklerinin altını çizdi.

Yapılanın görme engelli olup okumayan çocuklar için çok güzel bir etkinlik olduğunu aktaran Karabulut, çocuklar için bir şeyler yapabilmenin mutluluk verici olduğunu ifade etti.


Haber Tarihi: 27 Kasım 2018 Salı 15:51
  1. "Annem Benim İçin Okuyor" projesi
  2. Bağcılar Belediyesi
  3. Görme engelli çocuklar
  4. kitap

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