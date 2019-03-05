Anne yüreği

Bursa’nın İnegöl ilçesinde meydana gelene trafik kazasında bir kişi yaralandı. Kaza yerine gelen anne, oğlunun durumunu sordu. Herkesinin iyi olduğunu söylemesine rağmen ikna olmayan anne, ambulans içerisinde bulunan oğlunu gördükten sonra rahatladı.

Edinilen bilgiye göre, Orhaniye Mahallesi istikametinden merpa pazar yerine doğru seyir halinde olan Yusuf B. idaresindeki 16 LJ 281 plakalı otomobil kontrolden çıktı. Otomobil, park halindeki 34 GM 2097 plakalı araca çarparak ancak durabildi. Kazada araç sürüsü yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri geldi. Görevliler yaralıya müdahale ederek ambulansa bindirdi. Kazayı haber alan Yusuf B’nin annesi hemen olay yerine geldi. Anne oğlunun durumunu görevlilere sordu. İyi olduğunu söylemesine rağmen ikna olmayan anne, ambulansa binerek oğlunu gördükten sonra tekrar aşağı indi. Bir süre şok geçiren gencin annesi kaldırıma oturdu. Çevredeki vatandaşlar anneyi sakinleştirmeye çalıştı. Yusuf B, ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu, kazayla alakalı tahkikatın sürdüğü öğrenildi.