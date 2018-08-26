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Anne ve oğlunun çok acı sonu! Evde ölü bulundular...

Antalya'nın Aksu ilçesinde bir anne ile oğlu, müstakil evlerinde ateşli silahla vurulmuş olarak bulundu.

26 Ağustos 2018 Pazar 23:11
Anne ve oğlunun çok acı sonu! Evde ölü bulundular...

Antalya'nın merkez Aksu ilçesinde yaşanan olayla ilgili edinilen bilgiye göre, Hacıaliler Mahallesi 302. Sokakta yazlık evi bulunan Gülşen Bulut'un konutundan dün akşam saatlerinde silah sesi geldiğini duyan komşuları kendisinden bugün haber alamayınca polise haber verdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, 58 yaşındaki anne Gülşen Bulut ile 17 yaşındaki oğlu Uğur Bulut’un tüfekle vurulduğunu belirledi. Olay yerindeki ilk incelemelerde, Uğur Bulut'un anne Gülşen Bulut'u 3 el ateş ederek öldürdükten sonra intihar ettiği ihtimali üzerinde durulurken, olaya ilişkin cinayet şüphesiyle de çalışma başlatıldı. 

BABA VE KARDEŞ EVDE YOKTU

Olay sırasında baba Mehmet Bulut ile ailenin diğer çocuğu Ozan Bulut'un evde bulunmadığı öğrenildi. Anne Gülşen Bulut'un Manavgat'ta bir diyaliz merkezinde doktor, Uğur Bulut'un lise öğrenci olduğu kaydedildi. Öte yandan, olayı haber alan ve olay yerine gelen ailenin yakınları fenalık geçirdi.

Olay yerindeki incelemelerin ardından anne ve oğlunun cesedi Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Haber Tarihi: 26 Ağustos 2018 Pazar 23:11
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  2. Aksu
  3. anne oğul ölü bulundu
  4. Gülşen Bulut
  5. Uğur Bulut

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