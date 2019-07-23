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Anne ve oğlu birer gün arayla kalp krizinden öldü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde eşi tarafından evde baygın olarak bulunan 37 yaşındaki Erdal Çetinkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

23 Temmuz 2019 Salı 16:42
Anne ve oğlu birer gün arayla kalp krizinden öldü

KOCAELİ (İHA) – Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde eşi tarafından evde baygın olarak bulunan 37 yaşındaki Erdal Çetinkaya kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Olayı haber alan İstanbul’da ki annesi ise 1 gün sonra acıya dayanamayarak geçirdiği kalp krizi sonucu öldü.


Olay, dün Karamürsel 4 Temmuz Mahallesi Dere Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre gece geç saatte evinde fenalaşan iki çocuk babası 37 yaşındaki Erdal Çetinkaya bir anda yere yığıldı. Eşi tarafından baygın olarak bulunan Çetinkaya olay yerine çağrılan ambulansla Karamürsel Devlet Hastanesi acil servisine götürüldü. Hastanenin acil servisine yaşam fonksiyonları durmuş olarak getirilen Çetinkaya, uzun süren kalp masajına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Olayı haber alan İstanbul’da ikamet eden anne Sebahat Çetinkaya ise 1 gün sonra geçirdiği kalp krizi ile hayatını kaybetti. Birer gün arayla hayatlarını kaybeden anne ve oğlu Karamürsel Hayriye Köyü Mezarlığında toprağa verildi.

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Haber Tarihi: 23 Temmuz 2019 Salı 16:42
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