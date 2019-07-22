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Anne ve oğlu 5 ayda geçirdikleri iki kazadan da yaralı kurtuldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 44 yaşındaki anne ve oğlunun 5 ay önce de yine kazada yaralandıkları ve uzun süre tedavi gördükleri ortaya çıktı.

22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:46
Anne ve oğlu 5 ayda geçirdikleri iki kazadan da yaralı kurtuldu

Gaziantep’in İslahiye ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 8 kişiden 44 yaşındaki anne ve oğlunun 5 ay önce de yine kazada yaralandıkları ve uzun süre tedavi gördükleri ortaya çıktı.


İslahiye ilçesinde yaşayan 44 yaşındaki Kadriye K. ile oğlu İsmail K., 5 ay içinde meydana gelen iki kazadan da yaralı olarak kurtuldu. Edinilen bilgiye göre, İslahiye Çevre Yolu hastane kavşağında 2 Şubat’ta meydana gelen ilk kazada İbrahim K. idaresindeki 27 AAC 076 plakalı araç ile Hatay istikametine gitmekte olan 31 NES 61 plakalı araç çarpıştı. Kazada ikiye ayrılan otomobilin sürücüsü İbrahim K. (26) olay yerinde hayatını kaybederken, aynı araçta bulunan annesi Kadriye K. ile kardeşi Murat K. ağır yaralandı. Aylar süren tedavinin ardından hayati tehlikeyi atlatan Kadriye K. ile oğlu Murat K., 5 ay sonra İncegedik Mahallesi’nde meydana gelen kazayı da yaralı olarak atlattı. Bugün İncegedik Mahallesi’nden İslahiye ilçe merkezine seyir halinde bulunan İsmail K. (52) idaresindeki 27 V 3924 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı. Kazada yaralanan sürücü İsmail K., eşi Kadriye (44), annesi Moganaz (73), çocukları Murat (19), İsmail (12), Kübra, Sudenaz K. ve ismi öğrenilemeyen torunu, İslahiye Devlet Hastanesine kaldırıldı.


5 ay önceki kazada oğlu Murat ile birlikte ağır yaralanan Kadriye K, son kazada ise kızı Sudenaz ile birlikte ağır şekilde yaralandı. Ağır yaralı olan anne, Gaziantep’teki Şahinbey Araştırma ve Uygulama Hastanesine sevk edildi. Kadriye K. ve kızının hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenilirken, Murat K. ve diğer yaralıların ise sağlık durumunun iyiye gittiği öğrenildi.

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Haber Tarihi: 22 Temmuz 2019 Pazartesi 19:46
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