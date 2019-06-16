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Anne ve kızlarının sergisi Ulucanlar’da

Yıl boyunca pek çok sanat dalından sanatçının sanat eserlerine ev sahipliği yapan Altındağ Belediyesi Ulucanlar Sanat Sokağı Sergi Salonu, anne ve kızlarının eserlerini ağırladı.

16 Haziran 2019 Pazar 12:31
Anne ve kızlarının sergisi Ulucanlar’da

Yıl boyunca pek çok sanat dalından sanatçının sanat eserlerine ev sahipliği yapan Altındağ Belediyesi Ulucanlar Sanat Sokağı Sergi Salonu, anne ve kızlarının eserlerini ağırladı.


Altındağ, başkentte sanatın kalbi olmayı devam ettiriyor. Anne Derya Ersöz, kızları 10 yaşındaki Zeynepsu ve 8 yaşındaki Eylül Deniz, Ulucanlar Sanat Sokağı’ndaki sanat atölyelerinde aldıkları eğitimin ardından oluşturdukları eserlerini, yine aynı yerde görücüye çıkardı. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Kalp ve Damar Cerrahisi Bölümünde anestezi teknisyeni olan anne Derya Ersöz, yoğun çalışma temposuna Ulucanlar Cezaevi Sanat Sokağı’nda ara verdiğini, sanatsal çalışmaların kendisini çok mutlu ettiğini söyledi. Derya Ersöz, iki kızıyla birlikte sergi açmanın kendisi için gurur verici olduğunu ifade etti.



Altındağ Belediyesine teşekkür


Anne Ersöz sanata olan yolculuğunu, "3 yıl önce Ulucanlar Sanat Sokağı’nda, Atölye Güneş’te değerli hocam Nedret Munzur ile tanıştım. Ondan resim dersleri almaya başladım. Bu beni çok mutlu etti. Hayatımda ve kendi iç yolculuğumda çok olumlu etkileri oldu. Kızlarımın da benimle aynı yolculuğa çıkmasını istedim. Büyük kızım da benim gibi Nedret Munzur hocamızdan resim dersleri almaya başladı. Küçük kızım ise buraya gelerek kendisine en uygun olan sanat dalını kendisi seçmek istedi. Onu buraya getirdim. O ise Orhan Karaalioğlu hocamızdan ahşap oyuncak yapımını öğrenmek istedi. Her ikisi de bu yolculukta bana katıldığı için çok mutluyum. Eserlerimizi birlikte bir sergide beğeniye sunmak, çok heyecan verici. Bize destek olan herkese, Altındağ Belediyesine, böyle güzel bir mekanda, bizlere ve sanatçılara böyle güzel imkanları sunduğu için çok teşekkür ederim" şeklinde anlattı.



Ulucanlar’a davet


Resim yapmaya annesi sayesinde ilgi duyduğunu söyleyen 10 yaşındaki Zeynepsu ise bu alanda kendisini geliştirmek için çalışmaya devam edeceğini söyledi. 1 yıldır ahşap oyuncak yapımı hakkında eğitim alan Eylül Deniz, yaptığı oyuncakların hazır alınan oyuncaklardan daha değerli olduğunu belirtti. "Herkes kendi oyuncağını kendisi yapabilir" diyen minik Eylül, tüm çocukları Ulucanlar Sanat Sokağı’na davet etti.

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Haber Tarihi: 16 Haziran 2019 Pazar 12:31
  1. sanat
  2. sergi

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