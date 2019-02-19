Anne ve kızını öldüren katil 6 yıl sonra yakalandı

Şanlıurfa ve Gaziantep’te bir hafta arayla anne ve kızını öldüren katil, 6 yıl sonra Mersin’de yakalandı.

Sevgilisiyle bir olup annesini öldürttü

Edinilen bilgiye göre ilk olay, 6 Temmuz 2013 yılında Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesine bağlı Eyyüp Nebi Mahallesi’nde yaşandı. İddiaya göre A.D., isimli şahıs, aralarında ilişki olduğu belirtilen Meryem Güzel ile birlikte kadının annesi Halime Çalışkan’ın paraları ile değerli eşyalarını almaya karar verdi. Halime Çalışkan’ı takibe alan A.D., parasını vermek istemeyen kadını bıçaklayarak öldürdükten sonra değerli eşyalarını çalarak Meryem Güzel ile birlikte kaçtı.

Annesinden sonra kızını da öldürüp kaçtı

Gaziantep’in Nizip ilçesine giden A.D. ve Meryem Güzel, 13 Temmuz2013 tarihinde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Meryem Güzel’i boş bir araziye götüren A.D., kadının kafasını taşla ezerek öldürdü. Meryem Güzel’in de değerli eşyalarını alan şahıs, kayıplara karıştı.

Yeniden Türkiye’ye giriş yaptığı belirlendi

Olayların aydınlatılmasına yönelik çalışma yapan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelisinin A.D. isimli şahıs olduğunu tespit etti. A.D.’nin yakalanması için başlatılan çalışmada, şüpheli şahsın olaylardan sonra yurt dışına kaçtığı belirlendi. Polis ekipleri, aradan 3 yıl geçtikten sonra A.D. isimli şahsın 2016 yılında sahte kimlikle tekrar Türkiye’ye giriş yaptığını tespit etti.

6 yıl sonra sahte kimlikle yakalandı

Cinayet zanlısını yakalamak için çalışmalarına ara vermeden devam eden polisler,A.D.’yi, 9 Şubat 2019 günü Mersin’de gizlendiği eve düzenledikleri operasyon sonucunda yakalamayı başardı. Gözaltına alınan zanlının üzerinden M.A. adına düzenlenmiş sahte kimlik çıktığı öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.D., her 2 kadını öldürdüğünü itiraf etti. Tutuklanan A.D. cezaevine gönderildi.