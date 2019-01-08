0553 313 94 23

Anne ve babasını öldüren zanlı adliyede

Mersin'in Erdemli ilçesinde av tüfeğiyle anne ve babasını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

08 Ocak 2019 Salı 11:55
Anne ve babasını öldüren zanlı adliyede

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Olaydan sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Ali A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde, anne ve babasından küçük yaşlardan itibaren dayak yediği için psikolojisinin bozulduğunu iddia ettiği ve daha sonrasında ise birbirinden tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemi altında Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ali A. (35) dün akşam ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Menekşe A. (59) ve babası Murat A'yı (56) av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Daha sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evde aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim olmuştu.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 08 Ocak 2019 Salı 11:55
  1. Mersin

YORUM YAZ

  • mustafa yıldırmustafa yıldır1 sa önce
    ana babasını öldüren bir kimsenin cenaze namazı kılınmaz biliyorum.kişiye en büyük ceza bu olsa gerek.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

Gazişehir Gaziantep Mücahit Albayrak'ı transfer etti
  1. Gazişehir Gaziantep Mücahit Albayrak'ı..
  2. Mevlana Müzesi kendi rekorunu kırdı
  3. Kayseri'de sahte evrak operasyonu
  4. C. Başkanlığı'ndan Cumhuriyet'ye..
  5. Hürkuş göreve hazır! Türkiye'nin..
  6. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye'de,..
  7. Elektrik faturalarını devlet mi..
  8. Amerikan GPS’ine ihtiyacımız kalmadı
  9. Bolu Dağı'nda kar yağışı etkisini..
  10. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Çok yakında..
  11. Kimya sektöründen 17,4 milyar dolar..
  12. Avustralya Açık'ta Cem İlkel elemelere..
  13. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kahraman..
  14. FETÖ'nün "Kozan İmamı" hakim karşısında
  15. Ekrem İmamoğlu böyle ‘FETÖ..
  16. Iraklı milletvekillerinden "İsrail..
  17. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Bu ülkenin..
  18. İzmir'de aranan 313 kişi yakalandı
  19. Erdoğan'dan Suriye mesajı: Bolton..
  20. "Türkiye, Lübnan'daki faaliyetleriyle..
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
RTÜK o kelimeyi yasakladı!
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
Tüm dünyanın gözü orada! Suudi genç kız hakkında karar verildi
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
İttifaka onlar da katıldı! O ilde Saadet adayı desteklenecek
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
Nevşin Mengü'den TV5'te Esed güzellemesi!
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı
Sağlık raporlarında yeni dönem başlıyor! Bakan Koca açıkladı

Günün Karikatürü

8 Ocak 2019
Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
Almanların en büyük korkuları belli oldu! Listede Türkiye de yer alıyor
Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...
Süper Lig'de Arda Turan bombası! İşte çok konuşulacak yeni takımı...