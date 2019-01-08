Anne ve babasını öldüren zanlı adliyede

MERSİN (AA) - Mersin'in Erdemli ilçesinde anne ve babasını av tüfeğiyle vurarak öldüren zanlı adliyeye sevk edildi.

Olaydan sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alınan Ali A'nın, jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Zanlının ifadesinde, anne ve babasından küçük yaşlardan itibaren dayak yediği için psikolojisinin bozulduğunu iddia ettiği ve daha sonrasında ise birbirinden tutarsız beyanlarda bulunduğu öğrenildi.

Erdemli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen zanlı, geniş güvenlik önlemi altında Erdemli Adliyesi'ne sevk edildi.

Ali A. (35) dün akşam ilçeye bağlı kırsal kesimde yer alan Güzeloluk Mahallesi'ndeki evlerinde henüz belirlenemeyen nedenle tartıştığı annesi Menekşe A. (59) ve babası Murat A'yı (56) av tüfeğiyle vurarak öldürmüştü.

Daha sonra kaçtığı Akdeniz Mahallesi'ndeki evde aynı silahla intihar girişiminde bulunan zanlı, güvenlik güçlerinin ikna çabaları sonucu teslim olmuştu.