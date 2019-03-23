Anne ve babası cezaevinde olan ‘SMA TİP1’ hastası bebeğin, yürekleri burkan yaşam savaşı

Antalya’da anne ve babası cezaevinde olan ‘SMA TİP1’ hastası 11 aylık Mustafa Yağız bebek, annesi ile birlikte kaldığı cezaevinde akciğerlerinde oluşan iltihap nedeniyle yoğun bakıma alındı. Yağız bebeğin babaannesi, torunu için gerekli olan ilacın bir an önce temin edilmesi gerektiğini belirterek gelininin cezasının ev hapsine çevrilmesi adına yetkililerden yardım istedi. Yağız’ın 16 yaşındaki ağabeyi ise, "Hepimiz çil yavrusu gibi bir köşeye dağıldık. İki kardeşim babaannemde, bir tanesi hastanede, ben ise Balıkesir’deyim" diyerek, kardeşinin aile ortamında büyümesi gerektiğini söyledi.

Antalya’nın Aksu ilçesinde yaşayan D.A.E. (33), ve G.G.’nin (36) evliliklerinden 4 çocukları oldu. Daha önce cezaevine girip çıkan baba G.G, mahkeme tarafından verilen tahliye kararı bir üst mahkeme tarafından bozulunca cezaevine geri döndü. Bu arada anne D.A.G. de bir yıl önce cezaevine girdi. Cezaevine girdiği sırada hamile olan anne, cezaevinden izin alarak 11 ay önce Mustafa Yağız G.’yi dünyaya getirdi. Yaklaşık 8 ay bebeğine bakmak için dışarıda kalan anne, 2 ay önce yeniden cezaevine gönderildi. Annenin cezaevine girmesinin ardından dedesi ve babaannesi tarafından bakılan 11 aylık Mustafa Yağız G.’ye ise bir buçuk ay önce doktorlar tarafından spinal müsküler atrof (SMA) TİP1 teşhisi konuldu. Dede Halil G. ile babaanne Yüksel G., annesinden ayrıldıktan sonra sürekli ağlayan bebeği, geçtiğimiz günlerde cezaevine götürerek annesine teslim etti. Cezaevindeykenciğerlerinde iltihap oluşan Mustafa Yağız bebek, 21 Mart Perşembe günü özel bir hastanede yoğun bakıma alındı.

58 yaşındaki babaanne Yüksel G, oğlu ve gelinin yaklaşık bir senedir cezaevinde olduğunu belirterek, "Torunumun belden aşağısı tutmayabilir ama aklı başında. Benimle birlikte bir hafta kaldı yapamadı, sürekli annesini aradı" dedi.

"Cezanın ev hapsine çevrilmesini talep ediyorum"

Mustafa Yağız bebekte solunum yetmezliği olduğunu söyleyen babaanne Yüksel G, ciğerlerinin iltihaplandığını ve nefes alamadığını dile getirdi. Bebeğin gün geçtikçe kemiklerinin eridiğini ifade eden Yüksel G., "Erken ilerleyen bir hastalığı var. Reçetesi yazıldı ama ilaç ortada yok. Torunumun ilacının bir an önce verilmesini istiyorum. Çocuklarımın cezasının ev hapsine çevrilmesini talep ediyorum. Ev hapsi olsun ki en azından çocuklarının başında dursunlar. Hasta çocuklarından başka 3 çocukları daha var. Evden hastaneye gidip gelecek şekilde bir ev hapsi olsun. Torunum yoğun bakıma alındığında annesini getirdiler sabaha kadar başında bekledi, sonra geri götürdüler. Torunumu da bana verdiler. Çocukların da psikolojisi bozuldu" ifadelerini kullandı.

"Çil yavrusu gibi dağıldık"

Mustafa Yağız’ın ağabeyi 16 yaşındaki M.G. ise, anne ve babasının cezasının kardeşi için ev hapsine çevrilmesini istedi. M.G, "Reçete, rapor ilaç için gerekli her şey hazır. Bundan 2 ay önce SMA hastası bir kardeşimiz hayatını kaybetti. Daha kaç Mustafa Yağız’ların ölmesi lazım?" diye konuştu.

Kardeşinin hastane yerine aile ortamında büyümesini istediğini söyleyen M.G, "Hepimiz çil yavrusu gibi bir köşeye dağıldık. İki kardeşim babaannemde, bir tanesi hastanede, ben ise Balıkesir’deyim" diyerek, kardeşinin aile ortamında büyümesi gerektiğini söyledi.