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Anne ve babalara "altın öğütler"

Psikolog Dilara Pepedil, sürekli ekran karşısında olan çocukların konuşma yeteneklerinin geciktiğini belirterek, bebeklik döneminden itibaren çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılması için neler yapılması gerektiği konusunda aileleri uyardı.

25 Nisan 2019 Perşembe 10:01
Anne ve babalara "altın öğütler"

Psikolog Dilara Pepedil, sürekli ekran karşısında olan çocukların konuşma yeteneklerinin geciktiğini belirterek, bebeklik döneminden itibaren çocukların teknoloji bağımlılığından uzaklaştırılması için neler yapılması gerektiği konusunda aileleri uyardı.


Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi’nde ‘Kindyroo Çocuk Etkinliği’ kapsamında oluşturulan parkurlarda uzman eğitmenler nezaretinde eğlenerek öğrenen çocukların ailelerine de etkinlik alanında oluşturulan stantta ‘Anne-Baba Destek’ söyleşisi gerçekleştirildi.


Ailelerle birebir görüşme yapan Psikolog Dilara Pepedil, ebeveyn olmanın zor bir süreç olduğunu belirterek, “Aynı sorunlara karşı her çocuğun çözümü ve anahtarı birbirinden farklıdır. Bu nedenle ebeveynler çözümü farklı yerlerde arayıp, yanlış sonuçlara yol açabiliyorlar. İşte biz böyle bir süreçte aileleri doğru yönlendirerek, çocuklarının geleceklerine ışık olmaya çalışıyoruz” dedi.



En büyük şikayet teknoloji bağımlılığı


Pepedil, günümüzde en yaygın sorunlardan birinin çocukların teknolojiye bağımlılığı olduğuna dikkat çekerek, “Sürekli ekran karşısında olan çocuğun konuşma yeteneği bile gecikiyor, ardından farklı davranış problemleri oluşuyor. Bir diğer sorun da çocuğun yeterince hareket etmemesi. Sokak kültürü olmadığı için çocuk hareketsiz yaşıyor. Aileler, çocuğun televizyonda yabancı dil bile öğrendiğini savunuyor ancak, bu konuda yanılıyor. Ekranın olumsuz etkilerini ilerleyen dönemde daha net fark ettiğinde sorunun çözümü zorlaşıyor. Çocuk artık yönetilmez oluyor” diye konuştu.



"Çocuklarınızla göz teması kurun"


Dilara Pepedil, aynı evin içinde yaşamalarına ve aynı masada yemek yemelerine rağmen aile bireylerinin ya cep telefonu ile meşgul olması, ya tabletle oynaması ya da televizyon izlemesinin sağlıklı iletişimin önündeki en önemli engel olduğunu belirterek, "Çocuklarınızla göz teması kurun, konuşun, sohbet edin. Önce kendinizi teknoloji bağımlılığından uzaklaştırın, sonra çocuklarınızı bu konuda yönlendirin. Özellikle 0-6 yaş grubunda ebeveynin çocuğun dünyasına girmesi çok önemli sonrasında istese de giremeyecek ve bu da farklı sorunlara yol açacaktır" uyarısında bulundu.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 10:01
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