Anne ve babalar, sertifikalarını çocuklarından aldı

Çanakkale Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı arasında yapılan protokol kapsamında Sosyal Yaşam Evleri’nde düzenlenen Anne Destek Eğitimi Programı ile Baba Destek eğitimi programı ikinci dönem katılımcılarına, Belediye Çalışanları Sosyal Tesislerinde gerçekleşen organizasyonla katılım belgeleri verildi.

Eğitim dönemi haftada 3 saat, toplamda 13 hafta sürerek, 3 Mayıs’ta tamamlandı. Troya, Barbaros ve Esenler Sosyal Yaşam Evleri’nde düzenlenen Anne Destek Eğitimi Programından yaklaşık 56 anne yararlandı. Çocukla iletişim, olumlu davranış kazandırma, tuvalet eğitimi, nitelikli zaman geçirme, duygularını dile getirme, cinsel eğitim, şiddete karşı öfke yönetimi ve benzeri konu başlıklarında eğitim alan anneler dışında eşleri de aynı çalışmanın benzeri olan baba destek eğitim programına katıldı. Baba ve annenin çocukla arasındaki iletişimi güçlendirmeyi amaçlayan programda çocuklar da okul öncesi eğitim öğretmenleri tarafından, zihinsel ve sosyal gelişimlerini destekleyici etkinliklere katılarak, yaşıtlarıyla bir arada olma fırsatı buldu.

Dönem sonu etkinliğinde ise, Belediye Başkan Vekili Kanber Koç, Çanakkale Belediyesi ve Anne Çocuk Eğitim Vakfı temsilcileri ile katılımcı anne-baba ve çocuklar yer aldı. Katılımcılara sertifikalarının takdim edildiği etkinlikte, başta çocuklar olmak üzere aileler de gün boyu renkli etkinliklerle eğlenme fırsatı buldu.