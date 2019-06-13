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Anne ve 6 çocuğu yangından kurtarıldı

Adana'da Suriyeli ailenin kaldığı evde çıkan yangında balkona sığınan anne ve 6 çocuğu itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından kurtarıldı

13 Haziran 2019 Perşembe 06:16
Anne ve 6 çocuğu yangından kurtarıldı

Alınan bilgiye göre, merkez Seyhan ilçesi İsmetpaşa Mahallesi'nde iki katlı evin birinci katında yangın çıktığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine ulaşan ekipler, yangına kısa sürede müdahale etti.

Ekipler ve mahalle sakinleri, alevler nedeniyle balkona sığınan ancak demir parmaklıklar olduğu için bulundukları yerden çıkamayan Suriye uyruklu Hatice El Ahmet ve 6 çocuğunu kurtardı.

Dumandan etkilendiği belirlenen anne ve 3 aylık Abdulaziz El Ahmet ile 3 yaşındaki Kaysa El Ahmet'e olay yerindeki ambulansta müdahale edildi. Anne ve iki çocuğunun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. AA'nın haberine göre; bitişik evlere ve ikinci kata sıçramadan ekiplerce söndürülen yangın sonucu ev kullanılamaz hale geldi.

Anne ve 6 çocuğu geceyi geçirmeleri için bir yakını tarafından başka bir eve götürüldü. İtfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışmaları sürüyor.

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Haber Tarihi: 13 Haziran 2019 Perşembe 06:16
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