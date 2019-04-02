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Anne Şehir Projesi ikinci baharı yaşattı

KOCAELİ(İHA) – 17 çocuk kitabı yazarı Gülseren Delibaş, Kocaelili hanımlara her türlü desteği veren Anne Şehir Projesi’nin kadınlar için büyük bir nimet olduğunu söyledi.

02 Nisan 2019 Salı 17:43
Anne Şehir Projesi ikinci baharı yaşattı

KOCAELİ(İHA) – 17 çocuk kitabı yazarı Gülseren Delibaş, Kocaelili hanımlara her türlü desteği veren Anne Şehir Projesi’nin kadınlar için büyük bir nimet olduğunu söyledi.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi, Kadın Aile Müdürlüğü tarafından 12 ilçede kadınlara hizmet veren “Kocaeli Anne Şehir Projesi”, her geçen gün Kocaelili hanımların hayatına dokunmaya devam ediyor.Kartepe’de yaşayan çocuk kitabı yazarı Gülseren Delibaş, projeyle tanıştıktan sonra hayatında pozitif anlamda değişimler olduğunu söyledi. Delibaş, Büyükşehir Belediyesi’nce başlatılan projenin hanımlar için büyük bir nimet olduğunun altını çizdi.



Emekli Edebiyat öğretmeni olan Gülseren Delibaş ilerlemiş yaşı ve içinde bulunduğu yalnızlık nedeniyle çeşitli sıkıntılarla uğraşmak zorunda kaldı. Anne Şehir Projesi tanışma serüvenini anlatan Delibaş, “Evde yalnız olduğum zamanlar oluyordu. Hareketsizlik, boyun fıtığı başta olmak üzere birçok hastalığı tetikliyordu. Bu süreçte yazılar yazmama rağmen sıkıntılarım geçmiyordu. Ta ki Kocaeli Anne şehir Projesi ile tanışıncaya kadar. Oradaki sosyal ortam bana o kadar güzellik kattı ki, bunu ifade etmem şu an için mümkün değil. 17 kitap yazdım, Anne Şehir Projesi bana ikinci baharımı yaşattı” dedi.



Anne Şehir Projesi ile tanıştıktan sonra yazarlık hayatının olumlu anlamda geliştiğini ifade eden Yazar Delibaş, “Geziler düzenlendi, bunların sayesinde arkadaş çevrem arttı, yeni arkadaşlıklar edindim. Çok samimi bir ortam olunca hem maddi, hem de manevi anlamda dertlerimiz azaldı. Bir yazar olarak Anne Şehir Projesi’nin içinde olmak bana çok şey kattı. Bana göre tüm hanımlar bu projenin içinde yer almalı. Öncelikle spor ve bunun yanında kaynaşma baktığınız zaman, bu iki faktör mutluluğu beraberinde getiriyor. Hocalarımız bizimle çok iyi iletişim kuruyor. En ufak bir şeyi öyle güzel bir şekilde bize veriyorlar ki nasiplenmemek mümkün değil. Biz de elimizden geldiğince bu projenin sağladığı kolaylıklardan istifade etmeye çalışıyoruz” diye konuştu.



Projeden duyduğu memnuniyeti dile getiren Yazar Delibaş, “Belediyemiz büyük bir iş yapıyor, bu tarz projeler bize çok şey katıyor. Özelikle fizyoterapiler, diyetisyen hizmetleri, sağlık taramaları ve psikolog hizmetlerinden faydalandık. Her derste farklı bir şey öğrendik Anne Şehir Projesi mutluluk verici. Olanakları bize sağladığı için özelikle Büyükşehir belediyemize teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Nisan 2019 Salı 17:43
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