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Anne kızın hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşması görüldü

RİZE (İHA) – Rize’de anne ve kızının ölümüyle sonuçlanan kazanın ilk duruşması görüldü.

26 Şubat 2019 Salı 18:43
Anne kızın hayatını kaybettiği kazanın ilk duruşması görüldü

RİZE (İHA) – Rize’de anne ve kızının ölümüyle sonuçlanan kazanın ilk duruşması görüldü.


Rize’de Aralık ayında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı’nda meydana gelen kazada, ters yöne giren kamyonun çarptığı 35 yaşındaki Sabire Öksüz olay yerinde, 10 yaşındaki kızı Melisa Öksüz ise ağır yaralı olarak kaldırıldığı Rize Devlet Hastanesinde hayatını kaybetmişti. Anne Sabire Öksüz, Melisa Öksüz’ün ölümü ile sonuçlanan kazanın duruşması Rize Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Duruşmada sanık Mustafa B., ölen Melisa’nın babası Sultan Ahmet Öksüz ile avukat Ümit Peçe katıldı. Sanık Mustafa B. duruşmadaki beyanında anne kızı fark etmediğini, yolda kasis olduğunu ve müteveffanın üzerine çıktığında kasis olarak düşündüklerini ancak çevreden insanların uyarması üzerine durduğunu kazanın meydana gelmesinden üzüntü duyduğunu dile getirdi. Katılan Ailenin avukatı ve Rize Barosu Başkanı Avukat Ümit Peçe ise olayın gerçekleştiği yerin yaya kaldırımı olduğu, sanığın kamyon ile yaya yolu üzerinde yürümekte olan yayaları dikkate almadan ters yöne girerek kazanın meydana gelmesinde sebebiyet verdiğini, suçun taksirli suçun basit hali değil nitelikli olan bilinçli taksir olarak nitelendirilmesini gerektiğini ve buna uygun yasalara ve hükümlerine göre cezalandırılması gerektiği dile getirdi. Olayın vahim bir hadise olduğunu sözlerine ekleyen Peçe, söz konusu olaydan hemen sonra yeni bir ölümlü kazanın meydana geldiğini, verilecek cezanın yeniden bir kazanın meydana gelmesini engelleyecek derecede caydırıcı olması gerektiği, zira Adli Tıp Kurumu Ankara Grup Başkanlığı raporuna göre sanığın asli ve tam kusurlu olması nedeni ile sanığın eyleminin ağır olduğunu ileri sürerek en üst hadden ceza tayini ile sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerektiğini talep etti.


Cumhuriyet savcısı sanığın taksir hükümlerinden cezalandırılması için mütalaa verirken, mahkeme heyeti ise sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek karar için duruşmayı 14 Mart 2019 tarihine erteledi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 18:43
  1. doğa

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