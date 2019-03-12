0553 313 94 23

Anne kızı öldüren katil zanlısı cenazeye de katılmış

Bahçelievler’de Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz isimli anne kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetleri işlediği iddia edilen Mesut S.

12 Mart 2019 Salı 12:47
Anne kızı öldüren katil zanlısı cenazeye de katılmış

Bahçelievler’de Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz isimli anne kızın ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada, cinayetleri işlediği iddia edilen Mesut S. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Katil zanlısının, aile içinde dikkat çekmemek için anne kızın cenazesine katıldığı öğrenildi.


Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 5 Mart’ta meydana geldi. Kezban Ercan (82) ve Ayşe Soymaz (52) isimli anne kız evlerinde ölü bulunmuş, anne kızın ağızlarına çorap geçirilerek öldürüldüğü tespit edilmişti. İlk bulgulara göre anne kızın hırsızlar tarafından öldürüldüğü düşünülmüştü. Ancak Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar neticesinde, ekipler olayın şüphelisinin Ayşe Soymaz’ın yeğeni Mesut S. olduğunu tespit etti. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ekipler, olayın gerçekleştiği gün eve Mesut S.’nin girdiğini gördü. Bunun üzerine ekipler operasyon için düğmeye bastı.


Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda Mesut S. ve beraberindeki 5 kişi gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğüne getirildi. Dönercilik yaptığı öğrenilen Mesut S.’nin yengesi Ayşe Soymaz’dan bir miktar borç aldığı ancak bu parayı geri ödemediği ortaya çıktı. Olayın yaşandığı gün Mesut S.’nin Ayşe Soymaz’ın yanına giderek borç yüzünden tartıştığı öğrenildi. Tartışmanın büyümesi üzerine Mesut S.’nin Ayşe Soymaz ve Kezban Ercan’ın ağızlarına çorap geçirdikten sonra atkıyla boğarak öldürdüğü kaydedildi. Anne kızı öldüren şüpheli olaya hırsızlık süsü vermek için Ayşe Soymaz’ın kolundaki ziynet eşyalarını alarak kaçtı. Kaçan şüphelinin aile içinde dikkat çekmemek için Kezban Ercan ve Ayşe Soymaz’ın cenazelerine de katıldığı öğrenildi.


Cinayet Büro Amirliğindeki sorgusunda şüpheli Mesut S.’nin susma hakkını kullandığı ortaya çıktı. Mesut S. ile birlikte gözaltına alınan 5 şüpheli ise ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mesut S.adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 12 Mart 2019 Salı 12:47
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Çatıdan güneş tüneli ile evin her tarafı ışıl ışıl
    1. Çatıdan güneş tüneli ile evin her..
    2. Türk ve Suriyeliler "kardeşlik"..
    3. Milli Savunma Bakanlığı: "Irak kuzeyi,..
    4. Karısının iş yeri önünde benzinle..
    5. Mehmet Akif, sporcu kimliği ile anıldı
    6. "Büyükşehirlere sızmak istiyorlar"
    7. Özlü “İyi ki plaka kodumuz 01 değilmiş”
    8. AK Parti Mardin teşkilatı müşahit..
    9. 90 yıllık yaşamına 120 torun sığdırdı
    10. ABD Temsilciler Meclis Başkanı Pelosi:..
    11. Başkan Tok: Gençlere hizmet etmeye..
    12. Galatasaray ile Denizbank arasında iş..
    13. Günün ilk yarısında şehir..
    14. Günün ilk yarısında endekslerin..
    15. Çin zulmü Almatı’ya uzandı
    16. Pakdemirli'den çiftçilere müjde
    17. Borsa ilk yarıda düştü
    18. Çapa makinesine sıkışarak ölen kadın..
    19. Annesini öldüren zanlı adliyeye sevk..
    20. Katalonya'da "sarı kurdela" krizi
    21. Gökçeada’da feribot seferlerine..
    22. Bakan Pakdemirli’den çiftçilere müjde
    23. (Özel) ‘Bir gülücük, bin mutluluk’..
    24. Romanya mayın arama gemisi Çanakkale..
    25. Mehmet Akif Ersoy İstiklal Marşı’nın..
    26. Ankara’da Ortadoğu Sinema Akademisi..
    27. Borsa 100.000 puan üzerine yerleşti
    28. Avrasya Üniversitesi yerleşkesindeki..
    29. Ah şarlatanlar ah!
    30. Yabancı öğrencilerin İstiklal Marşı..
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Ezanı ıslıklayan kadınlarla ilgili AK Parti'den flaş açıklama
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Erdoğan'ın mitingi öncesi Hakkari'den acı haber
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    Yerli olarak üretildi! Dünya orduları peşinde düştü
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'nin yeni oyunu ortaya çıktı! Pasaport vererek...
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak
    ABD'den yeşil ışık! Bu yaptıkları Türkiye'yi çok kızdıracak

    Günün Karikatürü

    12 Mart 2019
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Aralarında doktor ve eczacılar da var! Yaptıkları hayrete düşürdü
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!
    Dost kendini belli etti... 100 adet Altay tankı siparişi verdi!