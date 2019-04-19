Mersin'de anne kız evlerinde ölü bulundu Mersin'de aynı evde yaşayan anne kız evlerinde ölü bulundu. Yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilen anne kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı

Mersin'de aynı evde yaşayan anne kız evlerinde ölü bulundu. AA'nın haberine göre; merkez Yenişehir ilçesi Çiftlikköy Mahallesi'nde oturan Cennet (90) ve kızı Fikriye Erden'den (63) haber alamayan ve oturdukları daireden koku geldiğini fark eden komşuları, durumu polise bildirdi. Olay yerine giden polis ve 112 Acil Servis ekipleri, çilingirle açıp girdikleri evde anne ve kızın ayrı ayrı odalarda cesetlerini buldu. Yaklaşık 1 hafta önce öldükleri tahmin edilen anne kızın cesetleri, otopsi yapılmak üzere Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.