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Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı.

30 Temmuz 2019 Salı 14:15
Anne kedi ölen yavrularının başından ayrılmadı

Mersin’in Tarsus ilçesinde anne kedi kazada ölen yavrularının başında ayrılmadı.


Olay, Şehitkerim Mahallesi 3429 numaralı sokakta meydana geldi. Vatandaşlar tarafından Boncuk isminin verildiği kedi, 4 yavrusu ile birlikte sokaktan geçen bir otomobilin altında kaldı. 3 yavru kedi ölürken, anne ve 1 yavrusu yaralı olarak kurtuldu. Ölen yavrularının başında dakikalarca bekleyip onları yalayan anne kedi, görenlerin yüreğini burktu.


Kediler çevredeki vatandaşlar tarafından veterinere götürülürken, polis araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

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Haber Tarihi: 30 Temmuz 2019 Salı 14:15
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