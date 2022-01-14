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Korona Virüs Anne karnındaki bebeğe korona bulaşıyor mu? Anneden bebeğe korona bulaşır mı?
Korona Virüs

Anne karnındaki bebeğe korona bulaşıyor mu? Anneden bebeğe korona bulaşır mı?

Anne karnındaki bebek korona olur mu? Koronavirüs salgınıyla mücadele devam ediyor. Son zamanlarda gebelerde koronavirüs vakalarının arttığı uzmanlarca belirtiliyor. Peki, korona anneden karnındaki bebeğe bulaşıyor mu?

Yeniakit Publisher
2022-01-14 17:02:00 -
Anne karnındaki bebeğe korona bulaşıyor mu? Anneden bebeğe korona bulaşır mı?

Koronavirüs vakalarında 75 bin sınırı aşıldı. Artan vakalar içerisinde gebe hastaların da yer aldığı sıklıkla ifade ediliyor. Bu sebeple anne adayları, bebeklere anne karnında korona bulaşıp bulaşmadığını merak ediyor. Anne karnındaki bebek koronadan nasıl etkilenir?

Anne karnındaki bebeğe korona bulaşıyor mu? Anneden bebeğe korona bulaşır mı?

Nature Medicine dergisinde yayımlanan ve Edinburg Üniversitesi bilim insanları tarafından hamileler üzerinde yapılan araştırmaya göre, Kovid-19 virüsünün bulaşma zamanı, bebeklerin sağlığı üzerinde önemli rol oynuyor.

Ekip, İskoçya'da Aralık 2020'den Ekim 2021'e kadar 87 bin hamile üzerinde 11 ay boyunca yapılan gözlemlerde ortaya çıkan verileri analiz etti.

Analizde doğuma yakın süreçte Kovid-19 bulaşan kadınların bebeklerinin, hamileliğin başlangıcında virüs bulaşan veya hiç bulaşmayan kadınlara göre daha fazla komplikasyona maruz kaldığı tespit edildi.

Tahmini doğum tarihinden 28 gün veya daha kısa bir süre önce Kovid-19 bulaşan kadınlarda prematüre doğum ya da bebek ölümü riski neredeyse 4 kat daha fazla gerçekleşti.

Genel popülasyonda prematüre doğum yüzdesi 8 iken bu oran annelerine Kovid-19 bulaştıktan sonraki 28 gün içinde doğan bebeklerde yüzde 17 oldu.

Gebeliğin sonlarına doğru Kovid-19 bulaşan annelerde bebeğin ölümü riski binde 23 olurken Kovid-19'a hiç maruz kalmamış ya da gebeliğin başlangıcında bu virüsü kapan hamilelerde bebek ölümü binde 6 olarak kayıtlara geçti.

Araştırmada aşılıların hamileliklerini daha az riskle geçirdiği ifade edildi.

Araştırmacılar, Kovid-19 nedeniyle hastaneye yatan ya da yoğun bakıma alınan hamilelerin yüzde 98’inin aşısız olduğunu aktardı.

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