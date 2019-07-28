Anne ile bebeği trafik kazasında yaşamını yitirdi Osmaniye-Gaziantep kara yolunda meydana gelen kazada anne ile 7 aylık bebeği öldü, baba ağır yaralandı

OSMANİYE (AA) - Osmaniye'de meydana gelen trafik kazasında anne ile bebeği hayatını kaybetti, baba ağır yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kılınç idaresindeki 80 GV 727 plakalı otomobil, Osmaniye-Gaziantep yolu Techi köyü kavşağında sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 80 HA 170 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan sürücü Mehmet Kılınç'ın eşi Zeynep Kılınç hayatını kaybetti, Mehmet Kılınç ile 7 aylık bebekleri Zeynep Kılınç ağır yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Osmaniye Devlet Hastanesine kaldırıldı. Zeynep bebek, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Anne Zeynep Kılınç ve bebeğinin cesedi otopsi için hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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