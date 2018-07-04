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Emniyetten anne babalara kritik uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğü son dönemde artış gösteren kayıp çocuk olayları nedeniyle anne ve babaları uyardı.

04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:14
Emniyetten anne babalara kritik uyarı

Emniyet Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesaplarından "Anne ve Babalar  Dikkat" başlığı adı altında yapılan paylaşımda, çocukların kendilerini  koruyabilmesi için ailelerin yapması gerekenlere dikkat çekildi.

Paylaşımda, ailelere çocuğun tanımadığı kişilerle fiziksel temas  kurmasına izin verilmemesi, çocuğun tanımadığı kişilerden uzak durması,  tanımadığı bir kişi  tarafından vücuduna dokunulduğunda nasıl tepki vermesinin  öğretilmesi gerektiği bildirildi.

Ailelerin, çocuğun internet ortamında görüştüğü kişilere dikkat etmesi  uyarısında bulunulan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"Çocuğunuzun adını her yere yazmayın. Çocuğunuzun fotoğraflarını  ismiyle birlikte sürekli sosyal medyada paylaşmayın. Telefon numaranızı ve acil  ihbar hatlarını (155-156-112) ezberletin. Çocuğunuzun tanımadığı kişilerin  arabalarından uzak durması gerektiğini ve gelebilecek tehlikelere karşı arabanın  gittiği yönün tersi istikametinde koşmasını öğretin. Çocuğunuz kaybolduğunda  güvenlik güçlerinden yardım istemesi gerektiğini öğretin. Çocuğunuz için acil  durumlar karşısında gizli bir kod icat ederek "anne ve babamın adı ne?, aile  şifremizi söyle ?" diye sormasını isteyin. GPS sayesinde ve çeşitli mobil konum  uygulamaları ile çocuğunuzun nerede olduğunu öğrenin ve şarjının ne kadar  kaldığını takip edin. Kendini tehlikede hissettiği anda "Ben onu tanımıyorum!"  diye bağırmayı öğretin. Tanımadığı kişilerle asansöre binmemesi gerektiğini  söyleyin."

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2018 Çarşamba 07:14
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