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Anne adaylarına kalitesiz süt uyarısı

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Doç. Dr. Gökalp Öner, gebelikte besin takviyesinin emzirme döneminde kesilmesinin anne sütünün azalmasına ve kalitesizleşmesine yol açacağını söyledi.

22 Nisan 2018 Pazar 01:30
Anne adaylarına kalitesiz süt uyarısı

Hamile ve emziren kadınların en çok merak ettiği konulardan biri olan beslenmeyle ilgili konuşan Doç.Dr. Gökalp Öner, folik asid, kalsiyum, demir ve diğer mineralleri içeren yiyeceklerin gelişi güzel tüketilmemesi gerektiğini belirterek, uyarılarda bulundu.

Gebelikte vitamin, mineral ve besin ihtiyacının arttığını belirten Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Öner, şöyle dedi:"Gebelikteki besin takviyesi emzirme döneminde kesilirse anne sütü azalır. Önemli olan doğru miktarda tüketmektir. Fazlası veya azı hem bebeğe hem de anneye zararlıdır. Yapılan araştırmalarda gebelik boyunca vitamin, mineral ve besin yüklemesinin doğum sonrası kesilmesi sütün kalitesini azalttığı, hatta sütün erken kesilmesine neden olduğu ortaya çıktı. Çünkü vitamin, mineral ve besin ihtiyacı emzirme döneminde artmaktadır."

FAZLA BESİN DE AZ BESİN DE ZARARLI
Gebelik döneminde besin konusunda yanlış uygulamaların yapıldığını ve ya bir besinin fazla ya da az tüketildiğini ifade eden Öner, şöyle konuştu: "Gebelikte alınması gereken vitamin, mineral ve besinlerin fazlası da azı da gebelikte zararlı olabilir. Etkin dozu bilmek ve ona göre beslenmek önemlidir. Örneğin folik asid içeren yiyecekler; mercimek, ıspanak, portakal, barbunya, domates suyu, yumurta; Demir içeren besinler: kırmızı et, balık, tavuk, taze fasülye, bezelye; Kalsiyum ve diğer minerallerden zengin besinler balık, pastörize süt ve süt ürünleri, hurma, havuç, ceviz, fındık, badem, fıstık, ay çiçek çekirdeğidir."

Bu konuda başucu rehberi de hazırladıklarını anlatan Öner, hem gebelik hem de emzirme döneminde alınması gereken besin takviyelerinin miktarı konusunda uyarıların dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Haber Tarihi: 22 Nisan 2018 Pazar 01:30
  1. bebek
  2. Anne sütü
  3. emzirme

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