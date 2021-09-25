Anne adayları gebeliğin her döneminde aşılanabilir

Sağlık Bakanlığının talebi üzerine, dünyadaki çalışmaları da ele alarak Kovid-19 döneminde hamilelerin takiplerine yönelik rehberde aşılarla ilgili güncellemeyi yaptıklarını anlatan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü: “Gebeler için olan Kovid-19 rehberimiz aslında pandeminin başında hazırlanmıştı fakat o zaman aşılar yaygın değildi ve dolayısıyla aşı konusunda çok fazla bilgi aktarımında bulunamamıştık. Fakat geldiğimiz noktada, bu sene aşılarla ilgili çok fazla veri birikti elimizde. Özellikle mRNA aşılarının ABD, İsrail ve dünya genelinde yaygın yapılması ve bu çalışmalara gebe grubunun da dahil edilmesi neticesinde artık elimizde 100 binli rakamlara varan gebeliğinde mRNA aşısı olmuş kişilerin verileri oluştu. Bu veriler, gebelikten önce, gebeliğin ilk aylarında, gebelik esnasında ya da emzirme döneminde mRNA aşılarıyla aşılanan anne adaylarının enfeksiyon, düşük, erken doğum riski olmadığını, ayrıca bebeklerinde herhangi bir riske, anomaliye rastlanmadığını kanıtladı. Tüm anne adaylarımıza, emziren annelerimize güvenle mRNA aşılarını olabileceklerini rehberde de belirttik.”



Prof. Tekin, ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezince yayımlanan 139 bin hamileye ilişkin verilerle de Kovid-19 aşılarının hamileliğin her döneminde yapılabileceğinin ortaya konulduğuna dikkati çekti.

Gebelikte aşının yan etkisi yok

Öte yandan; Kadın doğum uzmanları, anne adaylarına Kovid-19’dan korunmak ve sağlıklı hamilelik geçirebilmeleri için aşı olmaları çağrısında bulundu ve Kovid-19 aşısının anne ve bebeğe herhangi bir riski olmadığını açıkladı. Konya’da hizmet veren Dr. Ali Kemal Belviranlı Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi Başhekimi Erkan Ataş, “Tedavi ve takip için gelen gebelerin yüzde 95’i aşısız. Kovid-19 şüphesiyle yatırıp tedavi ettiğimiz hastaların ise yüzde 99’u aşısız. Aşıların gebelerde herhangi bir yan etkisi yok. O yüzden diyoruz ki; gebeleri aşılayalım, çocuklarımız ve anneleri sağlıklı yaşasın” diye konuştu.