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Anma ilanındaki skandal

29 Temmuz 1992’de DHKP-C’liler tarafından öldürülen, emekli Oramiral Kemal Kayacan’ın ailesinin yayımladığı anma ilanı büyük bir skandala sebebiyet verdi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58
Anma ilanındaki skandal

31 Mart 2015’de Çağlayan’da Adliyesi’nde Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li teröristleri aklayan Cumhuriyet gazetesine, aynı örgütün öldürdüğü Kemal Kayacan için anma ilanı yayınlatılması, tepkilere sebep oldu.. DHKP-C’li alçakların hedefi olmuş bir ismin, anma ilanının aynı teröristlerin propagandasını yapan Cumhuriyet gazetesinde yayımlanması kamuoyundan rahatsızlık oluşturdu.  Kıbrıs Barış Harekâtı’nın düzenlendiği dönemde Donanma Komutanı olan Kemal Kayacan’ın DHKP-C’li teröristler tarafından öldürülmesinin 26. sene-i devriyesi olması münasebetiyle ailesi tarafından verildiği öne sürülen anma ilanı büyük bir skandalı da beraberinde getirdi. Anma ilanı, Savcı Mehmet Selim Kiraz’ı şehit eden DHKP-C’li teröristleri aklayan Cumhuriyet Gazetesi’nde yayımlandı. Savcı Kiraz’ın şehit edilmesinin akabinde, “Eylem neden gerekliydi” başlığıyla haber yapan Cumhuriyet gazetesi, hain terör saldırısını “gerekli eylem” olarak nitelendirmişti.

ANMA İLANINI AİLESİ VERMİŞ!

Gazetenin 5. sayfasında Kayacan’ın fotoğrafıyla birlikte yayımlanan ilanda, “Terör sonucu yitirdiğimiz Mümtaz Komutan emekli Oramiral Kemal Kayacan’ı 29 Temmuz 2018 Pazar günü Saat 11:00’da Edirnekapı Şehitliği’ndeki mezarının başında anıyoruz” ifadelerine yer verildi. “Ailesi” adına verildiği belirtilen ilanın, DHKP-C’nin eylemlerini meşru gören bir gazetede yayımlanması büyük tepki çekti. DHKP-C terör örgütünün kurbanı olan Kayacan’ın anma ilanının, söz konusu örgütün birçok hain saldırısını “eylem” gibi basitleştirerek sunan Cumhuriyet gazetesi’nde yayımlatılması, Türk basın tarihinin büyük gafları arasında yerini aldı.  29 Temmuz 1992’de Göztepe’deki evinde DHKP-C’li teröristlerce öldürülmüştü. ha sonra gazeteleri arayan kimliği belirsiz bir kişi saldırıyı Dev-Sol’un yaptığını üstlenmişti.

 

Yeni Akit Gazetesi

Haber Tarihi: 30 Temmuz 2018 Pazartesi 10:58
  1. Edirne
  2. Oramiral Kemal Kayacan
  3. ilan
  4. cumhuriyet gazetesi
  5. DHKP-C

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