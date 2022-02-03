'Anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!'

Yıllar önce Türkiye’de falan günde, falan saatte ay tutulması olacak, sadece Bodrum’dan izlenebilecek diye bir haber okumuştum. Ben de o yıllarda Muğla’nın Bodrum diye bir ilçesinin olduğunu nereden bileyim. Bu olayı herkes evinin bodrum katından gözlemleyebilecek zannetmiş, evimizin bodrum katına inmiştim. Daha sonra gerçeği anlayınca epey gülmüş ve güldürmüştüm.

Aynen onun gibi tsunamiyi de ilk defa yıllar önce Uzakdoğu ülkelerinden birinde olunca duymuş, sadece o bölge coğrafyasına has coğrafi bir özellik sanmıştım. Daha sonra şu yakında Türkiye’de de olunca yıllar önceki gibi güldüm. Hani şu geçen Türkiye’de oldu ya tsunami. Canım şu Enes Kara isimli ateist genç, cemaat yurdunda intihar etti diye, ondan dolayı Türkiye’de tsunami olduydu ya! Yoksa siz bu olayı evlerinizin bodrum katlarına inip izlememiş miydiniz? Güldürmeyin beni yahu. Beni bilenler bilir. Kimyacıyımdır. Bugün size hem intihar olaylarını önleyecek, hem de trafik kazalarını sıfıra indirecek kendi laboratuvarımda imal ettiğim iki ilaç sunacağım. İster aç karnına ister yatmadan önce kullanın fark etmez.

İlk ilacımın adı (İÖİ), İntiharları Önleme İlacı. İlk olarak Enes’in intihar ettiği yurdu dozerle yerle bir edin. İkinci o yurttaki ve bütün Türkiye’deki cemaat mensuplarını ayaklarından asın! Bak o zaman intihar olayları nasıl kesilir!

İkinci ilacımın adı (T.K.Ö.İ.) Trafik Kazalarını Önleme İlacı. Bir şehirde bir şoför, trafik kazası sonucu çarptığı adam öldü mü.. Hemen oracıkta şoförü canlı yayın cezalandırın. Yetmez ona ehliyet verenleri kurşuna dizin. Bu da yetmez, şoförün mensubu olduğu Şoförler Derneğindeki bütün şoförlere de en ağır cezayı verin. Şoförler Cemiyeti levhasını indirip, binayı dozerle yerle bir edin, ya da Türkiye’deki bütün otomobilleri bağlayın. Gideceğiniz yere eşek sırtında gidin. Bak, hiç trafik kazası olur mu seyredin. A benim hâlâ hakikati kavrayamamış (varsa tabi) saf vatandaşım! Siz Ay tutulmasını hâlâ bodrum kata inip mi seyretmeye kalkıyorsunuz? Ben akıllandım, uyandım. Siz hâlâ uyanmadınız mı?

Hiç şoför kaza yaptı diye ona ehliyet verenlere, onun mensubu olduğu şoförler cemiyetine ceza verilir mi? Bir cemaatin yurdunda intihar edenden dolayı bütün Türkiye’deki cemaat sorumlu tutulup, binaları yerle bir edilir mi? Yangın çıkarma ihtimali var diye kibritler imha edilir mi? Hani derler ya; anlayana sivrisinek saz, anlamayana davul zurna az!.. Ayılana gazoz, bayılana limon… Bana söyler misiniz, anlamayana ne yapayım! Davul zurna mı çaldırayım ya da gazoz içirip ağzına limon mu sıkayım. Ya da onların akıllarına turp mu sıkayım. Siz karar verin.