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Okur Postası 'Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna'
Okur Postası

'Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna'

Gazetemiz okurlarından Metin Öztürk 'Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna' başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-04-03 20:27:00 -
'Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna'

Bizde bir söz vardır, “kızım sana söylüyorum, gelinim sen anla!” Kılıçdaroğlu “helalleşmek istiyoruz” diyor, acaba kime söylüyor?! Mensubu olduğu partisinin bu ülkeye yaptığı ihanetlerinden mi, yoksa bu ülkenin hiçbir zaman zerre kadar da olsa gelişmesini istemeyen; “sen silah, araba ve hiçbir gelişmiş ürün yapma, biz yaparız, sizi de kazıklarız” diyen Akdeniz’de, Ege’de petrol doğalgaz çıkarmamızı istemeyen, başta İsrail’in kuklası ABD ve AB ülkelerinden mi helallik istiyor! Neden mi! “Bu kadar desteğinize rağmen yıllardır hâlâ iktidar olamadık, onun için sizlerden helallik istiyorum” mu diyor.. Anlayana sivrisinek saz anlamayana davul zurna...

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