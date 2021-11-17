Anlattığın doğruysa neden o anda istifa etmediniz? Davutoğlu saflarından Erdoğan’a saldırı!

MUHAMMED SEYİTOĞLU / ANKARA

AK Parti eski Milletvekili Abdullah Başçı, İstanbul’da gazetecilerle bir araya gelerek basın toplantısı düzenledi. Davutoğlu’nun ayrılış sürecine ilişkin iddialarda bulunan Başçı, “yolsuzluklar” nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan’la Davutoğlu’nun telefonda kavga ettiğini ve bu kavganın ardından ise “Pelikan” yapılmasının kurulduğunu iddia etti.

“Erdoğan bizi asla hedef alamaz” iddiasında bulundu

Ahmet Davutoğlu’nun, “Ahmet Davutoğlu başbakanlığı döneminde yolsuzlukların had safhaya ulaştığını söyleyerek buna müdahale etmek istedi. Şeffaflık yasası çıkardı. O zaman da Davutoğlu, ‘Arkadaşlar partinin içinde yolsuzluk almış başını gidiyor. Bunu partiden kazıyacağım. Şeffaflık yasası ile herkes hesap verecek. Her yıl başı her milletvekili mal beyanında bulunacak. Malı manasız şekilde artanı hesaba çekeceğim’ demişti.” dediği için hem AK Partili milletvekillerinin ve hem de Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Davutoğlu’nu hedef aldığını iddia eden Abdullah Başçı, “Çıkıyor ‘Bay Kemal’ diyor. Çıkıyor Akşener’e, ‘Gelin hanım bunlar iyi günlerin’ diyor. Ama bakın Davutoğlu’na tek kelime edemiyor. Edemez. Edeceği zaman misliyle karşılığını alacağını bilir. Bu yüzden Erdoğan asla bizi hedef alamaz” dedi.

Öte yandan Başçı, Osman Kavala üzerinden Türkiye’nin içişlerine burnunu sokan 10 büyükelçiye posta koyup haddini bildiren Erdoğan’a ‘Sokak ağzı’ eleştirisi yapan Davutoğlu’nu ‘kavgacı’ olarak tanımlaması düştükleri çelişkiler yumağında bir kez daha gözler önüne serdi.

“Abdullah Başçı, eğer dediğin doğruysa o anda niye istifa etmediniz?”

Ahmet Davutoğlu’nun başbakanlık döneminde AK Parti Genel Merkezi’nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a karşı Davutoğlu’nun etrafındaki bazı kişilerin “terbiyesizce” ifadeler kullanıldığını unutan Abdullah Başçı’nın iddialarını okuyanlar “Söylediğin doğru ise, milletten yana bir yasa çıkarmak istediğinde, Erdoğan ‘Yok partililer yolsuzluk yapsınlar, biz onu önlemeyelim’ dedi ise, o anda niye istifa etmediniz?” diye sordu.

“Erdoğan konuşursa kaçacak delik ararlar”

Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan gibi isimleri “siyasi ahlak” gereği Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın dikkate almadığı belirtiliyor. Ankara kulislerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Davutoğlu’nun görevde olduğu dönemlere ilişkin konuşması halinde “Ahmet Davutoğlu ve etrafındaki isimler kaçacak delik ararlar.” yorumu yapılıyor.