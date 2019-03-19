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Anlaşmasız Brexit'in İspanya'ya maliyeti yüksek olacak

İspanya Merkez Bankası, olası bir anlaşmasız Brexit durumunda, İspanya ekonomisine maliyetinin gelecek 5 yılda 9,5 milyar avrodan fazla olacağını açıkladı

19 Mart 2019 Salı 20:58
Anlaşmasız Brexit'in İspanya'ya maliyeti yüksek olacak

MADRİD (AA) - İspanya Merkez Bankası, Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasında olası bir anlaşmasız Brexit durumunda, bunun İspanya ekonomisine maliyetinin gelecek 5 yılda 9,5 milyar avrodan fazla olacağını açıkladı.

İspanya Merkez Bankası'nın "Brexit, durum değerlendirmesi ve perspektifler" başlığıyla hazırladığı raporda, Brexit'in olası farklı sonuçlarının, ülke ekonomisine etkileri değerlendirildi. Raporda, Brexit'in her türlü durumda, İspanya ekonomisine etkisinin "kayda değer olacağı, ancak ölçüsüz durumun beklenmediği" belirtildi.

Anlaşmasız Brexit durumunda, İspanya'nın ekonomik büyüme rakamlarının gelecek 5 yılda yüzde 0,82'ye gerileyeceği ifade edilen raporda, bunun da yıllık Gayri Safi Yurt İçi Hasıla'nın (GSYİH) 1 ila 2 puan azalacağı anlamına geldiği vurgulandı.

AB ile İngiltere arasındaki anlaşmasız bir ayrılığın, İspanya ekonomisine toplam etkisinin yüzde 70'inin doğrudan ikili ticari ilişkilerde, yüzde 30'unun da diğer AB ülkelerindeki ticari ortaklıklarda olacağı kaydedilen raporda, anlaşmasız Brexit nedeniyle gelecek 5 yılda İspanya'nın ihracatında yüzde 2,6, ithalatında yüzde 1,78'lik bir kayıp yaşanacağı tahmininde bulunuldu.

Öte yandan, İspanya İşverenler Örgütleri Konfederasyonu (CEOE) ve KPMG danışmanlık şirketinin birlikte hazırladığı "2019 İspanya Perspektifleri Raporu"nda, İspanyol iş insanlarının yüzde 48'inin, ekonominin 2019 yılında kötüye gideceği tahmininde bulunması dikkati çekti.

Ekonomide olumsuz öngörülerin temel nedenleri olarak, Brexit, İtalya siyasetindeki belirsizlik, Çin yatırımlarında duraklama ve Almanya ekonomisindeki düşük büyüme oranları gösterildi.

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Haber Tarihi: 19 Mart 2019 Salı 20:58
  1. Brexit
  2. Brexit'in maliyeti
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