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"Anlaşmasız Brexit'in etkileri asimetrik olacak"

Brexit Bakanı Stephen Barclay:- "Avrupa'da çoğu insan anlaşmasız Brexit'in İngiltere'nin çıkarına olmadığı gibi, AB'nin de çıkarına olmadığını görüyor"- "Anlaşmasız Brexit'in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak. Örneğin anlaşmasız Brexit'in etkileri İrlanda üzerinde İngiltere'dekinden daha büyük olacak"

08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:48
"Anlaşmasız Brexit'in etkileri asimetrik olacak"

LONDRA (AA) - İngiltere Brexit Bakanı Stephen Barclay, Avrupa’da çoğu insanın anlaşmasız Brexit’in Avrupa Birliği’nin (AB) de çıkarına olmadığını gördüğünü belirterek, "Anlaşmasız Brexit’in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak." dedi.

Londra’da Yabancı Basın Derneği’nin (FPA) merkezinde ülkedeki yabancı gazetecilerin sorularını yanıtlayan Barclay, "Avrupa'da çoğu insan anlaşmasız Brexit’in İngiltere’nin çıkarına olmadığı gibi, AB’nin de çıkarına olmadığını görüyor." diye konuştu.

"Anlaşmasız Brexit’in etkileri Avrupa çapında asimetrik olacak." ifadesini kullanan Barclay, "Örneğin bizim analizimize göre anlaşmasız Brexit’in etkileri İrlanda üzerinde İngiltere’dekinden daha büyük olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AB yönetimine seçilen yeni isimlerin Brexit sürecine muhtemel etkisiyle ilgili değerlendirmesi sorulan Barclay, "Brüksel'deki yüksek görevler için yapılan seçimler dinamiği değiştirir ama şunu hatırlamak önemli ki kilit roldeki birçok kişi görevini birkaç ay daha sürdürecek." diye konuştu.

"Yapıcı ve samimi iş birliğini sürdürmeye ihtiyaç var ama her siyasi yapıda olduğu gibi göreve gelen yeni kişiler dinamiği değiştirir, yeni fırsatlar ortaya çıkar." diyen Barclay, "AB’deki yeni lider kadroyla olumlu ve yapıcı ilişki kurmak için sabırsızlanıyoruz. Çünkü Brexit nereye varırsa varsın, nihayetinde aynı değerleri paylaşıyoruz, bir Avrupa ülkesi olmayı sürdüreceğiz. Biz AB kurumlarından ayrılıyoruz." yorumunu yaptı.

İngiltere’nin 31 Ekim’de AB’den anlaşmasız ayrılmaması için neler yapılacağının sorulması üzerine de Barclay, Başbakan Theresa May’in AB ile vardığı anlaşmanın İngiliz parlamentosunda 3 kez reddedildiğini hatırlatarak, "Anlaşmasız ayrılıktan kaçınmak iki tarafın da çıkarına olduğuna göre bence anlaşmayı parlamentodan nasıl geçirebileceğimizi düşünmeliyiz. Anlaşmaya bir kez daha bakmamız lazım." yanıtını verdi.

- Anlaşmasız Brexit için 300 ayrı ekip

Bununla birlikte İngiltere’nin 2 yıldır anlaşmasız Brexit hazırlıklarını sürdürdüğünü belirten Barclay, bu kapsamda 300 ayrı ekibin görev yaptığını ve iş dünyasının da kendisini ilgilendiren önlemleri aldığını kaydetti.

Brexit konusunda ikinci bir referanduma gidilip gidilmeyeceğiyle ilgili soru üzerine de Barclay, yeni referandumun ülkedeki belirsizliği bir yıl daha uzatmak anlamına geleceğine dikkati çekerek, böyle bir referandumun ülkedeki bölünmüşlüğü de derinleştireceğini söyledi.

Kamuoyu araştırmalarının ülkede Brexit referandumunda ortaya çıkan yüzde 48’e yüzde 52’lik bölünmenin sürdüğünü ortaya koyduğuna işaret eden Barclay, yeni bir referandumun da bu dengeyi taraflardan biri lehine nihayi biçimde değiştirmeyeceğinin görüldüğünü kaydetti.

İngiltere'nin 2016'da yapılan referandumla aldığı AB'den ayrılma kararını 29 Mart'ta hayata geçirmesi öngörülüyordu ancak parlamentonun Brexit anlaşmasını peş peşe yapılan oylamalarla reddetmesinin ardından Brexit önce 12 Nisan'a, sonra da 31 Ekim'e ertelenmişti.


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Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 20:48
  1. AB
  2. Avrupa Birliği
  3. FPA
  4. İngiltere
  5. İrlanda
  6. Londra
  7. Stephen Barclay

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