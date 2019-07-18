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Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi

Avam Kamarası, 9 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında parlamentonun askıya alınmasını önleyecek teklifi kabul etti

18 Temmuz 2019 Perşembe 17:06
Anlaşmasız Brexit'i zorlaştıracak teklif kabul edildi

LONDRA (AA) - İngiltere'de parlamenterler, bir sonraki başbakanın parlamentoyu askıya alarak anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesini zorlaştıracak karar aldı.

Avam Kamarasında yapılan oylamada, 9 Ekim-18 Aralık tarihleri arasında parlamentonun askıya alınmasını önleyecek teklif, 274'e karşı 315 oyla kabul edildi.

Teklif, kağıt üzerinde Kuzey İrlanda'daki yerel hükümet görüşmelerine ilişkin gelişmelerin parlamentoda ele alınmasını öngörse de esasen Brexit tarihi olarak belirlenen 31 Ekim'den önce parlamentonun askıya alınmasını engelliyor.

Böylece seçilmesi durumunda ülkenin yeni başbakanı olacak Muhafazakar Partinin en güçlü lider adayı Boris Johnson'ın anlaşmasız Brexit'i gerçekleştirmesi zorlaştırılıyor.

- Bakan istifa etti

Teklife aralarında İngiltere Dijital ve Yaratıcı Endüstriler Bakanı Margot James'in de olduğu Muhafazakar Parti üyesi 17 parlamenterin grup kararına karşı çıkarak lehte oy vermesi dikkati çekti. James, görevinden istifa ettiğini de duyurdu.

Ancak mevcut anlaşma ya da yeni bir anlaşma parlamentoda kabul edilmezse veya yeni bir erteleme olmazsa İngiltere'nin 31 Ekim'de Avrupa Birliğinden (AB) ayrılması gerekiyor.

Johnson, parlamentoyu askıya alma ihtimalini göz ardı etmediğini belirtmişti.

İngiltere 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken Brexit'i, parlamentodan anlaşmaya onay çıkmadığı için önce 12 Nisan'a, daha sonra da 31 Ekim'e ertelemek zorunda kalmıştı.

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Haber Tarihi: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:06
  1. Avrupa Birliği
  2. Boris Johnson
  3. Brexit
  4. İngiltere

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