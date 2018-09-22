Anlaşma tamam! Türkiye'den yola çıkıyorlar

İtalya’nın Toskana bölgesinde kurt saldırılarında artış gözlenince Toskana Bölgesi Meclis üyesi Roberto Salvini, sürülerin Sivas Kangal köpekleri ile korunması çağrısında bulunmuştu. Çağrı üzerine Toscana Meclisi, Sivas'ın Altınyayla ilçesinde kangal yetiştiriciliği yapan Altın Kangal Çiftliği ile temasa geçti. İlk etapta 8 adet yavru talep edildi. 8 kangal yavrusuyla ilgili resmi işlemler başlatıldı. Yavrular işlemlerin tamamlanmasının ardından iki hafta içerisinde İtalya’ya gönderilecek.

Daha önce de Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı için kangal yetiştiren, Altın Kangal Çiftliği uzman yetiştiricisi ve Köpek Irkları Federasyonu üyesi Ümit Taşdelen yaptığı açıklamada, resmi talebin kendilerine ulaştığını belirterek, " İtalya'nın Toscana bölgesinde sürülere kurt saldırıları artında bir takım tedbirler almışlar. Ancak bu tedbirler yetersiz kalınca, Toscana Bölgesi Meclis üyesi Roberto Salvini, çözüm olarak Kangalların kullanılması çağrısında bulunmuştu. Bu çağrı sonrası Toscana’dan iki üretici bizimle temas kurup Kangal yavrusu istedi. Bizden ilk etapta 8 yavru istendi. Biz 8 yavru için işlemleri başlattık" dedi.

Taşdelen, İtalya'dan kangal talep edilmesinin milli bir gurur olduğunu ifade ederek, "Bu olay milli değerimiz için onur ve gurur veren bir gelişmedir. Ülkemizi orada temsil etmesi ülkemiz adına onur vericidir. Kangal köpekleri çok zar şartlarda da sürü koruma görevlerini en iyi şekilde yerine getirmektedirler. İtalya'da da kurt saldırıları fazla olduğu için orada da başarılı olacaklardır. Kurtlar bu köpeklerin uzmanlık alanına girer" şeklinde konuştu.



İTALYA CUMHURBAŞKANI DEVREDE

Öte yandan kangal köpekleri koruma altında türler oldukları için yurt dışına çıkışlarına izin verilmiyor. Kısıtlı sayıda yetiştirici kangal köpeklerini, çoban köpekleri olarak özel izinlerle yurt dışına çıkartabiliyor. Bu engelin aşılıp çok sayıda kangalın satın alınabilmesi için Toskana Bölgesi Meclisinin İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella’dan özel izin destek istediği öğrenildi.

KAYNAK: İHA