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ABD ile anlaşma sonrası Giresun'daki PÖH'ler sınıra gönderildi

ABD ve Türkiye'nin uzlaşmaya varmasıyla Barış Pınarı Harekatı'na ara verildi. Giresun Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polisler de harekata katılmak üzere yola çıktı.

18 Ekim 2019 Cuma 11:52
ABD ile anlaşma sonrası Giresun'daki PÖH'ler sınıra gönderildi

Giresun İl Emniyet Müdürlüğünde görevli özel harekat polisleri, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na uğurlandı.

Dualarla gittiler

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde uğurlama öncesinde kurban kesildi, İl Müftüsü Muhittin Oral tarafından güvenlik güçleri için dualar edildi.

İl Emniyet Müdürü Fahri Aktaş, özel harekat polislerine yönelik bir konuşma yaptı.

Daha sonra Barış Pınarı Harekatı'na katılacak özel harekat polisleri görev arkadaşları ve aileleriyle vedalaştı.

Bazı polisler küçük yaştaki çocuklarını kucağına alarak fotoğraf çektirdi. Özel harekat polisleri, otobüsle Kilis'e gitmek üzere yola çıktı.

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Haber Tarihi: 18 Ekim 2019 Cuma 11:52
  1. Kilis
  2. Giresun İl Emniyet Müdürlüğü
  3. PÖH
  4. Suriye sınırı
  5. Barış Pınarı Harekatı

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  • ZAKOZAKO41 dk önce
    Rabbim razı olsunkılınız kıbramasın koçlar....

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