Başkan Erdoğan'dan ABD ile anlaşma sonrası ilk açıklama!

ABD-Türkiye anlaşması sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan ilk açıklama geldi. Başkan Erdoğan İstanbul'da Cuma namazı çıkışı gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle;

Dün adeta işin final görüşmelerini yaptık. Önce ikili görüşmede sayın Pence ile ben yaptım. Daha sonra heyetler arası görüşmeyi gerçekleştirdik. Belirlediğimiz bu 13 ortak maddeyi dünya kamuoyuna açıklamış olduk.

120 saatlik süreç işliyor

120 saatlik bir süreç işliyor. Bu süreç içerisinde terör örgütünün güvenli bölgeyi terk etmesi söz konusu.

Putin görüşmesi bu işin bir parçası

Ben Sayın Putin ile yapılacak görüşmeyi bu sürecin bir parçası olarak görüyorum.

Terör örgütü çekiliyor

Sabah Milli Savunma bakanımla görüştüm, çekilmenin başladığını belirttiler. Bizim şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek, orada kalmaya devam edecekler. terör örgütü alanı terk edecek mi, etmeyecek mi göreceğiz.

Çatışmalar iddiaları

Milli Savunma Bakanımdan aldığım haberde böyle bir çatışma söz konusu değil.

Süleyman Şah türbesinin taşınacağı iddiası

Böyle bir şey söz konusu değil. Zaten eski yeri de bir taşımaydı.