0553 313 94 23

Anlaşma sonrası BM'den açıklama: Bu tarihi bir olaydır

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Afrika Boynuzu ülkeleri Etiyopya ve Eritre arasında barış anlaşması imzalanmasını, 'tarihi bir olay' ve 'barış için umut penceresi' olarak değerlendirdi.

16 Eylül 2018 Pazar 22:36
Anlaşma sonrası BM'den açıklama: Bu tarihi bir olaydır

Guterres, Suudi Arabistan'ın Cidde kentindeki imza töreninin ardından  Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Adil el-Cubeyr ile ortak basın toplantısı  düzenledi.

GUTERRES: TARİHİ BİR OLAY

Guterres, burada yaptığı konuşmada, "Anlaşmanın imzalanması tarihi bir olay. Afrika kıtası ve Afrika boynuzunda ticari alanda iş birliğini artırma fırsatı oluşturacak. 

Anlaşma, güvenliğin ve umudun tükenmeye başladığı bu dünyada  gerçekten çok önemli." dedi. Guterres, bu atmosferin, "Afrika Boynuzu'ndaki ilişkilerde bir iyileşmeyi gün yüzüne çıkardığını" söyledi.

Barış anlaşmasının tamamlanması için sarf ettiği çabalar dolayısıyla  Suudi Arabistan'a teşekkür eden Guterres, "Anlaşma, Afrika'da barış için başlangıç niteliğinde olacak. Özellikle de Güney Sudan'da imzalanan anlaşmadan sonra  bir umut penceresi var." ifadesini kullandı.

Cubeyr de anlaşmanın Kızıldeniz bölgesinin güvenlik ve istikrarına  katkıda bulunacağını, daha çok iş birliği ve ticaretin önünü açacağını söyledi.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz'in ev sahipliğinde Cidde  kentinde bir araya gelen Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed ile Eritre Devlet Başkanı  Isaias Afewerki, bugün barış anlaşması imzalamıştı.

İmza törenine BM Genel Sekreteri Guterres'in yanı sıra Suudi Arabistan  Veliaht Prensi, Başbakan Yardımcısı ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman ile  Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Dışişleri Bakanı Abdullah bin Zayid Al Nahyan da  katılmıştı.

Etiyopya ve Eritre liderlerinin temmuzda yaptığı karşılıklı ziyaret  sonrasında taraflar arasındaki buzlar erimiş, Ortak Barış ve Dostluk  Deklarasyonu'na imza atılmıştı. Barış anlaşması sonrası iki ülke  büyükelçiliklerini de karşılıklı olarak yeniden açma kararı almıştı.

Eritre'nin 1993'te Etiyopya'dan bağımsızlığını kazanmasının ardından  iki ülke arasında sınır anlaşmazlıkları nedeniyle 1998-2000 yıllarında yaşanan  savaşta on binlerce kişi hayatını kaybetmişti.

Cezayir'de 2000'de imzalanan anlaşmanın ardından Etiyopya'nın bazı  tartışmalı alanlardan çekilmeyi reddetmesiyle iki ülke arasındaki gerginlik devam  etmişti.

Haber Tarihi: 16 Eylül 2018 Pazar 22:36
  1. bm
  2. etiyopya
  3. eritre
  4. DÜNYA Haberleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fenerbahçe'den 'Elmas' değerinde 3 puan!
    1. Fenerbahçe'den 'Elmas' değerinde 3 puan!
    2. Levent'ten işçilere sürpriz! Hükümete..
    3. Bomba iddia: Trump Pentagon'a darbe..
    4. Macron'dan genç adam azar: Yolun..
    5. Anlaşma sonrası BM'den açıklama: Bu..
    6. Gri listedeki terörist etkisiz hale..
    7. Abdullah Gül'ün eski danışmanından..
    8. FETÖ'nün azılı militanından cami ve..
    9. ABD'li şirket Müslümanlara 'namaz'..
    10. Katar'ın finanse ettiği Adalet Sarayı..
    11. Vali Şahin'den '3. Havalimanı'..
    12. Pakistan'da tren kazası: Çok sayıda..
    13. AK Partili başkanın iş yerine silahlı..
    14. Suudi Arabistan'dan skandal! Kabe..
    15. Erzurum'da geleneksel rahvan at..
    16. Bir anda büyüdü! Tekstil fabrikasında..
    17. Ay'ı yeryüzüne indirdiler! Görenler..
    18. Genel müdürü açıkladı! "İsrail..
    19. Fransa'dan Türkiye'ye 'Kıbrıs' mesajı!..
    20. İyilik için koşan esnaf, Elazığ’a..
    Hürriyet’te sıra Ahmet Hakan’a mı geliyor?
    Hürriyet’te sıra Ahmet Hakan’a mı geliyor?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    3. Havalimanı'nın ismi belli oldu mu?
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Erdoğan'ın 'döviz' kararına Ali Koç'tan tuhaf yorum!
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı
    Metiner 'Kimse gücenmesin' deyip Meclis'teki israfı anlattı

    Günün Karikatürü

    16 Eylül 2018
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    HDP'nin 3. Havalimanı provokasyonuna işçilerden tepki: Burası siyaset yeri değil işyeri
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Okullar ne zaman kapanacak? MEB e okul VBS karne notu sorgula